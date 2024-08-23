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Isparta-Antalya karayolunda virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi! Bölgede çok sayıda yaralı var

Isparta'dan Antalya istikametine, şoför, muavin ve 35 yolcusuyla toplam 37 kişi olarak seyir halinde olan 06 EDF 726 plakalı yolcu otobüsü gece saatlerinde virajı alamayıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 05:44 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 05:44
Isparta-Antalya karayolunda virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi! Bölgede çok sayıda yaralı var

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Burdur'un Bucak ilçesi Elsazı köyü yakınlarında, Isparta-Antalya karayolunda saat 02.15 sıralarında kaza meydana geldi.

Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralıIsparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

OTOBÜSTE 37 KİŞİ VARDI
Edinilen bilgilere göre Isparta'dan Antalya'ya şoför, muavin ve 35 yolcusuyla toplam 37 kişi olarak seyir halinde olan 06 EDF 726 plakalı yolcu otobüsü Elsazı köyü yakınlarında virajı alamayıp devrildi.

Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralıIsparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

13 KİŞİ YARALANDI
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralıIsparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 13 yaralı ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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