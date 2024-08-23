Isparta-Antalya karayolunda virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi! Bölgede çok sayıda yaralı var

OTOBÜSTE 37 KİŞİ VARDI Edinilen bilgilere göre Isparta'dan Antalya 'ya şoför, muavin ve 35 yolcusuyla toplam 37 kişi olarak seyir halinde olan 06 EDF 726 plakalı yolcu otobüsü Elsazı köyü yakınlarında virajı alamayıp devrildi.

Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

13 KİŞİ YARALANDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.