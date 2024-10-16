Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci’den Timur Cihantimur açıklaması: Hala pişkinlik içindeler

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart gecesi ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci 'nin hayatını kaybetmesine ve dört kişinin yaralanmasına yol açan Timur Cihantimur ile kendisini ABD 'ye kaçıran annesi Eylem Tok 'un Türkiye'ye iadesiyle ilgili ayrı dosyalar halinde görülen davalarda neredeyse sona gelindi.

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur (Fotoğraf: Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

17 yaşındaki Cihantimur, yapılan son karar duruşmasında Yargıç Donald Cabell'in karşısına çıktı. Yargıç, taraflardan en geç bir haftaya kadar son iddia ve savunmalarını mahkemeye yazılı olarak iletmelerini istedi.

Yargıç Cabell, anne Tok'un son duruşmasında verdiği benzer bir kararı Cihantimur için de verdi.

Hakim taraflardan son yazılı savunmalarını isteyerek kararı sonra vereceğini belirtti.