Konya'da herkesi dehşete düşüren bir olay yaşandı. Birlikte yaşadığı ve 'swinger' partilerine katıldığı Meral A. (48) adlı kadının kızı S.A.'ya (17) cinsel istismarda bulunup, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını telefonuna kaydeden mahalle muhtarı Murat Mızırak (54) ile kayıtları yaptığı öne sürülen anne Meral A.'nın yargılandığı davada karar çıktı.

TELEFONUNDAN FOTOĞRAFLARI ÇIKTI Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Selçuklu ilçesindeki bir mahallenin muhtarı evli ve 1 kız çocuk babası Murat Mızırak'ın, S.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönünde suç duyurusu yapıldı. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada S.A.'nın anne ve babasının boşandığı, annesi Meral A.'nın da muhtar Mızırak ile birlikte yaşadıkları belirlendi. Mızırak ve Meral A., 18 Şubat'ta gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Murat Mızırak'ın el konulan telefonundaki incelemede, S.A. ile birlikte cinsel içerikli fotoğraf ve videolara rastladı.