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Swinger partisi olayında karar çıktı! Konyalı muhtar istismar etti! Anne kaydetti! Cezaları belli oldu

Konya'da birlikte yaşadığı kadının kızına cinsel istismarda bulunan mahalle muhtarı Murat Mızırak ile kızının istismar görüntülerini kayda alan anne Meral A.'nın yargılandığı davada karar çıktı. İkilinin swinger partilerine de katıldıkları öğrenildi.

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 11:24 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 11:52
Swinger partisi olayında karar çıktı! Konyalı muhtar istismar etti! Anne kaydetti! Cezaları belli oldu

Konya'da herkesi dehşete düşüren bir olay yaşandı. Birlikte yaşadığı ve 'swinger' partilerine katıldığı Meral A. (48) adlı kadının kızı S.A.'ya (17) cinsel istismarda bulunup, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını telefonuna kaydeden mahalle muhtarı Murat Mızırak (54) ile kayıtları yaptığı öne sürülen anne Meral A.'nın yargılandığı davada karar çıktı.

Swinger partisi olayında karar çıktı! Konyalı muhtar istismar etti! Anne kaydetti! Cezaları belli oldu

TELEFONUNDAN FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Selçuklu ilçesindeki bir mahallenin muhtarı evli ve 1 kız çocuk babası Murat Mızırak'ın, S.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönünde suç duyurusu yapıldı. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada S.A.'nın anne ve babasının boşandığı, annesi Meral A.'nın da muhtar Mızırak ile birlikte yaşadıkları belirlendi. Mızırak ve Meral A., 18 Şubat'ta gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Murat Mızırak'ın el konulan telefonundaki incelemede, S.A. ile birlikte cinsel içerikli fotoğraf ve videolara rastladı.

Swinger partisi olayında karar çıktı! Konyalı muhtar istismar etti! Anne kaydetti! Cezaları belli oldu

ŞİKAYETÇİ OLMADI
S.A., o dönem soruşturma aşamasında Çocuk İzleme Merkezi'nde alınan ifadesinde, 17 yaşında olduğunu, Murat Mızırak'ın istismarlarının 3 yıldır aralıklarla devam ettiğini söyledi. S.A. ifadesinde, Murat Mızırak'tan şikayetçi olmadığını belirtti.

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