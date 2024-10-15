Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesine ilişkin davada flaş gelişme: Tutukluluğuna devam kararı

İstanbul 'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci 'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur 'un Türkiye 'ye iadesine ilişkin davada tutukluluğunun devamına karar verilerek, karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

ABD'de 4 aydır tutuklu yargılanan Cihantimur bugün kelepçeli olarak son kez hakim karşısına çıktı.

Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde görülen karar duruşmasında, Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin Türkiye'deki dosyasında bir iddianamenin hazır olmadığını ve devam eden soruşturma aşamasında bir ABD vatandaşının iadesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.