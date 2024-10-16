Bodrum’daki sosyetik kavgada yeni gelişme! Kaya Sabancı villasını apar topar elden çıkardı

İş insanı Kaya Sabancı , 20 Haziran akşamı Bodrum 'daki Mandarin Oriental Tatil Sitesi ve otelin sahibi olan Vedat Aşçı ile bir gerginlik yaşamıştı.

KAVGA SONUCU HASTANELİK OLDU

Kaya Sabancı'nın çıkan kavga sonucunda hastanelik olması cemiyet dünyasını sarsmıştı. Sabancı'nın avukatı Vedat Aşçı'nın yönlendirmesiyle içeriye ambulansın girilmesine müsaade edilmediğini ellerinde görüntü olduğunu öne sürdü.Tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Sabancı "Vedat Aşçı beni gördü, "Ulan sen buraya mı geldin?" deyip, gözümün üzerine yumruk attı" dedi.