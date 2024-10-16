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Bodrum'daki sosyetik kavgada yeni gelişme! Kaya Sabancı villasını apar topar elden çıkardı

Sosyete camiasını karıştıran Kaya Sabancı - Vedat Aşçı kavgası gündeme bomba gibi düşmüştü. Kaya Sabancı, Bodrum'da bulunduğu lüks sitenin inşaatını üstlenen iş adamı Vedat Aşçı ile bir bir tartışma yaşamış, çıkan kavga sonucunda hastanelik olmuştu. Olayın ardından siteye bir daha gitmemeye karar veren Sabancı'nın 710 metrekarelik süper lüks villasını satışa çıkardığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 09:00 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 09:11
Bodrum’daki sosyetik kavgada yeni gelişme! Kaya Sabancı villasını apar topar elden çıkardı

İş insanı Kaya Sabancı, 20 Haziran akşamı Bodrum'daki Mandarin Oriental Tatil Sitesi ve otelin sahibi olan Vedat Aşçı ile bir gerginlik yaşamıştı.

Bodrum’daki sosyetik kavgada yeni gelişme! Kaya Sabancı villasını apar topar elden çıkardı

KAVGA SONUCU HASTANELİK OLDU
Kaya Sabancı'nın çıkan kavga sonucunda hastanelik olması cemiyet dünyasını sarsmıştı. Sabancı'nın avukatı Vedat Aşçı'nın yönlendirmesiyle içeriye ambulansın girilmesine müsaade edilmediğini ellerinde görüntü olduğunu öne sürdü.Tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Sabancı "Vedat Aşçı beni gördü, "Ulan sen buraya mı geldin?" deyip, gözümün üzerine yumruk attı" dedi.

Bodrum’daki sosyetik kavgada yeni gelişme! Kaya Sabancı villasını apar topar elden çıkardı

Bodrum'daki sosyetik kavga Türkiye'nin gündemine otururken Vedat Aşçı süreci yargıya taşıdıklarını bildirdi. Kaya Sabancı'nın iddialarının asılsız olduğunu öne süren Mandarin Oriental Bodrum avukatları "Vedat Aşçı, Kaya Sabancı'nın sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı" ifadelerini kullandı.

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