Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı! Hakim karşına çıkan Eylem Tok hakkında karar verildi

Hakim karşına çıkan Eylem Tok hakkında karar verildi. (TAKVİM)



"OĞLUM NAZİK, SEVGİ DOLU VE SORUMLULUK SAHİBİ BİR GENÇ ADAMDI"

Duruşma öncesi Aci ailesinin Türkiye'den gelen avukatı Burak Erden, mahkemeye Aci'nin annesi Pervin Aci ve eşi Şükriye Aci'nin mektuplarını sundu. Anne Aci, mektubunda, oğlunun trajik ölümünü anlatırken, adaletten kaçanların yargı önüne çıkarılmasını talep ederek, "Saygıdeğer Yargıç Donald J. Cabell, bugün size yazarken sadece bir dilekçe sahibi değil, aynı zamanda sevgili oğlunu kaybetmiş kederli bir anne olarak yazıyorum. Oğlum Oğuz Murat Aci'nin trajik ölümü, hiçbir kelimenin tam olarak ifade edemeyeceği kadar büyük bir acıdır. Oğlum nazik, sevgi dolu ve sorumluluk sahibi bir genç adamdı. Ancak İstanbul'da, 17 yaşında ehliyetsiz bir genç, babasının arabasını kontrolsüzce kullanarak oğlumun hayatını aldı" dedi.