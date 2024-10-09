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Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı! Hakim karşına çıkan Eylem Tok hakkında karar verildi

İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasından sonra 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran ve Türkiye'nin talebi üzerine Boston'da yakalanan anne Eylem Tok'un Türkiye'ye iade duruşmasında yine tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 23:59 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 00:11
Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı! Hakim karşına çıkan Eylem Tok hakkında karar verildi

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Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Hakim karşına çıkan Eylem Tok hakkında karar verildi. (TAKVİM)Hakim karşına çıkan Eylem Tok hakkında karar verildi. (TAKVİM)

ABD'YE KAÇMIŞLARDI
Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

YENİDEN HAKİM KARŞISINDA
İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok, Türkiye'ye iadesine ilişkin davada bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Oğlunu ABD'ye kaçıran Eylem Tok hakim karşısında

KARAR VERİLDİ
Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verilirken Türkiye'ye iadesine ilişkin davada karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

Hakim karşına çıkan Eylem Tok hakkında karar verildi. (TAKVİM)Hakim karşına çıkan Eylem Tok hakkında karar verildi. (TAKVİM)

KARAR VERİLDİ
ABD mahkemesi, 3. duruşmada da Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Hakim karşına çıkan Eylem Tok hakkında karar verildi. (TAKVİM)Hakim karşına çıkan Eylem Tok hakkında karar verildi. (TAKVİM)


"OĞLUM NAZİK, SEVGİ DOLU VE SORUMLULUK SAHİBİ BİR GENÇ ADAMDI"
Duruşma öncesi Aci ailesinin Türkiye'den gelen avukatı Burak Erden, mahkemeye Aci'nin annesi Pervin Aci ve eşi Şükriye Aci'nin mektuplarını sundu. Anne Aci, mektubunda, oğlunun trajik ölümünü anlatırken, adaletten kaçanların yargı önüne çıkarılmasını talep ederek, "Saygıdeğer Yargıç Donald J. Cabell, bugün size yazarken sadece bir dilekçe sahibi değil, aynı zamanda sevgili oğlunu kaybetmiş kederli bir anne olarak yazıyorum. Oğlum Oğuz Murat Aci'nin trajik ölümü, hiçbir kelimenin tam olarak ifade edemeyeceği kadar büyük bir acıdır. Oğlum nazik, sevgi dolu ve sorumluluk sahibi bir genç adamdı. Ancak İstanbul'da, 17 yaşında ehliyetsiz bir genç, babasının arabasını kontrolsüzce kullanarak oğlumun hayatını aldı" dedi.

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