Sur canisi Semih Çelik’in odasından çıkan “Kukla” kitabındaki kan donduran detay! Cinayetlerin devamı gelecek mi?

Odaya ait bir antika anahtarı, rafın üstünde iki adet zar göze çarptı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Çelik'in kitaplığında bıçak, kanatlarını açmış kadın tablosu, Hristiyanlığa ait semboller, haç işareti tablosu, satanizm sembollerinden olan "Şeytan keçi kafası" "Baphomet" kolyesi, bir şişe amonyak göze çaptı.

Sur canisi Semih Çelik’in odasından çıkan “Kukla” kitabındaki kan donduran detay! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Bu arada, "Kukla, İknanın Psikolojisi, Aşkın Yasası, Şiddetin Yasası, İyinin ve Kötünün Ötesinde, İrade Eğitimi" isimli kitapların olduğu görüldü.

Sur canisi Semih Çelik’in odasından çıkan “Kukla” kitabındaki kan donduran detay! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Çelik'in haç olan objeyi duvarına asması da fotoğrafa yansıdı. Kim bu şeytanın çocuğu @brock_lesnar666? Tiktokta cani katil Semih Çelike övgüler: Satanistlerden açık açık Devamı gelecek tehdidi Kim bu şeytanın çocuğu @brock_lesnar666? Tiktok'ta cani katil Semih Çelik'e övgüler: Satanistlerden açık açık "Devamı gelecek" tehdidi KUKLA KİTABININ KONUSU NE? KAN DONDURAN 6 KURBAN DETAYI

Altı kurbanın vücudundan farklı parçaları kesen bir seri katil, bu parçaları bir araya dikerek korkunç bir ceset meydana getirir. Basının "Kukla" adını verdiği bu ceset yüzünden tüm ülke ayağa kalkar ve kısa bir süre sonra başka bir sarsıcı haber gelir: Katil, altı kişinin daha isminin bulunduğu bir liste hazırlamış, onları hangi tarihte öldüreceğini de listeye eklemiştir.

Tiktok'ta satanist katile destek veren yorum (Takvim.comt.tr) CİNAYETLERİN DEVAMI GELECEK Mİ?

Cinayetlerin uyuşturucu etkisinde işlendiği değerlendirilirken katilin evinden satanizmi simgeleyen semboller ortaya çıktı. Çizim defterinde yer alan kafası ve bedeni birbirinden ayrılmış figürler dikkat çekti. Bahse konu çizimler İkbal ve Ayşenur "satanist bir ritüel için mi kurban edildiler?" sorusunu akıllara getirdi.