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Sur canisi Semih Çelik’in odasından çıkan “Kukla” kitabındaki kan donduran detay! Cinayetlerin devamı gelecek mi?

Semih Çelik, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i katletti. Katilin odasında bulunanlar şok etti. Satanizm sembolleri, amonyak şişesi, felsefe, psikoloji ve vahşi cinayetleri anlatan “Kukla” kitabı dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 07:01 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 07:08
Sur canisi Semih Çelik’in odasından çıkan Kukla kitabındaki kan donduran detay! Cinayetlerin devamı gelecek mi?

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İstanbul'da yarım saat arayla tüyler ürperten iki vahşi cinayet işlendi. Semih Çelik (19), kendi evinde 15.30 sıralarında Ayşenur Halil'i daha sonra 16.00 sıralarında ise Fatih Edirnekapı Surları'nda, İkbal Uzuner'i öldürüp, intihar etti.

Sur canisi Semih Çelik’in odasından çıkan “Kukla” kitabındaki kan donduran detay! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Sur canisi Semih Çelik’in odasından çıkan “Kukla” kitabındaki kan donduran detay! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Talihsiz iki genç kız İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil, düzenlenen cenaze törenlerinin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan katil Çelik'in cenazesini Adli Tıp morgundan alan ailesi, cenazeyi Kilyos Mezarlığı'na götürdü. Ailesinden 3 kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındı.

Sur canisi Semih Çelik’in odasından çıkan “Kukla” kitabındaki kan donduran detay! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Sur canisi Semih Çelik’in odasından çıkan “Kukla” kitabındaki kan donduran detay! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

'ODADA SATANİZM SEMBOLLERİ VAR'
İki kızı vahşice katleden caninin odasından çıkanlar şok yarattı.

Odaya ait bir antika anahtarı, rafın üstünde iki adet zar göze çarptı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Odaya ait bir antika anahtarı, rafın üstünde iki adet zar göze çarptı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Çelik'in kitaplığında bıçak, kanatlarını açmış kadın tablosu, Hristiyanlığa ait semboller, haç işareti tablosu, satanizm sembollerinden olan "Şeytan keçi kafası" "Baphomet" kolyesi, bir şişe amonyak göze çaptı.

Sur canisi Semih Çelik’in odasından çıkan “Kukla” kitabındaki kan donduran detay! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Sur canisi Semih Çelik’in odasından çıkan “Kukla” kitabındaki kan donduran detay! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Bu arada, "Kukla, İknanın Psikolojisi, Aşkın Yasası, Şiddetin Yasası, İyinin ve Kötünün Ötesinde, İrade Eğitimi" isimli kitapların olduğu görüldü.

Sur canisi Semih Çelik’in odasından çıkan “Kukla” kitabındaki kan donduran detay! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Sur canisi Semih Çelik’in odasından çıkan “Kukla” kitabındaki kan donduran detay! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Çelik'in haç olan objeyi duvarına asması da fotoğrafa yansıdı.

Kim bu şeytanın çocuğu @brock_lesnar666? Tiktokta cani katil Semih Çelike övgüler: Satanistlerden açık açık Devamı gelecek tehdidiKim bu şeytanın çocuğu @brock_lesnar666? Tiktokta cani katil Semih Çelike övgüler: Satanistlerden açık açık Devamı gelecek tehdidi
Kim bu şeytanın çocuğu @brock_lesnar666? Tiktok'ta cani katil Semih Çelik'e övgüler: Satanistlerden açık açık "Devamı gelecek" tehdidi

KUKLA KİTABININ KONUSU NE? KAN DONDURAN 6 KURBAN DETAYI
Altı kurbanın vücudundan farklı parçaları kesen bir seri katil, bu parçaları bir araya dikerek korkunç bir ceset meydana getirir. Basının "Kukla" adını verdiği bu ceset yüzünden tüm ülke ayağa kalkar ve kısa bir süre sonra başka bir sarsıcı haber gelir: Katil, altı kişinin daha isminin bulunduğu bir liste hazırlamış, onları hangi tarihte öldüreceğini de listeye eklemiştir.

Tiktok'ta satanist katile destek veren yorum (Takvim.comt.tr)Tiktok'ta satanist katile destek veren yorum (Takvim.comt.tr)

CİNAYETLERİN DEVAMI GELECEK Mİ?
Cinayetlerin uyuşturucu etkisinde işlendiği değerlendirilirken katilin evinden satanizmi simgeleyen semboller ortaya çıktı.

Çizim defterinde yer alan kafası ve bedeni birbirinden ayrılmış figürler dikkat çekti. Bahse konu çizimler İkbal ve Ayşenur "satanist bir ritüel için mi kurban edildiler?" sorusunu akıllara getirdi.

Tiktok'ta satanist katile destek veren yorum (Takvim.comt.tr)Tiktok'ta satanist katile destek veren yorum (Takvim.comt.tr)

TİKTOK'TA SATANİST KASABI ÖVEN PAYLAŞIMLAR
Tam da bu durumu destekleyen bir olay yaşandı. Sosyal medyadaki 'satanist' profiller katil Semih Çelik'i öven paylaşımlar yapıp cinayete kurban giden kadınları aşağıladı.

A Haber'in resmi TikTok hesabından yapılan "İKBAL GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI" başlıklı paylaşıma bir satanistin yaptığı yorum dikkat çekti.

SATANİSTLERDEN "DEVAMI GELECEK" GELECEK TEHDİDİ
@brock_lesnar666 kullanıcı adına sahip bir Tiktoker, İkbal'in cenaze töreni videosuna "Eline sağlık Semih. Sen rahat uyu senin görevin yarıda kalmadı devamı gelecek" yorumunu yaptı.

Sur canisi Semih Çelik (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Sur canisi Semih Çelik (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

KİMSEYLE İLETİŞİM KURMAZDI
Mahallenin sakinleri, Semih Çelik'in sessiz bir hayat sürdüğünü, kimseyle iletişim kurmadığını, selam dahi vermediğini ancak olay günü fırına gidip , "Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?" diye sorduğunu söyledi. Bir mahalle esnafı, "Arada sırada yüzünü görürdük, selam dahi vermezdi. Sadece buradaki evine yatmaya gelirdi" dedi.

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