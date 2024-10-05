Fatih’te iki kadını öldüren Semih Çelik surlara çıkıp intihar etti | TAKVİM kahreden bilgiye ulaştı: Kızlarını korumak için okulu değiştirdiler

Katil Semih Çelik (DHA)
Ortaya yeni çıkan bu detay, cinayetin önceden planlanmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.
Satanizm sembolü (Takvim.com.tr arşiv)
SATANİZM SEMBOLÜ
Çelik'in çizdiği çizimin ise satanizmin sembollerinden biri olduğu iddia edildi. Bu durum 19 yaşındaki kadınların "satanist bir ritüel için mi kurban edildiler?" sorusunu gündeme getirdi.
BABASININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Bu arada, şüphelinin ilk cinayeti işlediği evde polis ekiplerince detaylı inceleme yapıldı. Maktul Ayşenur Halil'i cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, şüphelinin babasının ifadesine başvuruldu. Baba, oğlunun daha önce psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğünü söyledi.
Surlara çıkan katil Semih Çelik (Takvim.com.tr)
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Şüphelinin cinayetleri neden işlediğine dair henüz bir bulguya rastlanmazken, öldürülen iki kızın da öğrenci olduğu belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor (DHA)
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
SATANİZM NEDİR?
Satanizm, Şeytan'ı temel alan bir grup ideolojik ve felsefi inançtır. "Satanizm" kelimesi şeytan (Satan) ile ilişkilendirilir, ancak farklı Satanist gruplar arasında inançlar ve uygulamalar değişiklik gösterir. Satanistler Şeytan'a ibadet edilmesi gerektiğine inanırlar.