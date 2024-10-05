Fatih’te iki kadını öldüren Semih Çelik surlara çıkıp intihar etti | TAKVİM kahreden bilgiye ulaştı: Kızlarını korumak için okulu değiştirdiler

Satanizm sembolü (Takvim.com.tr arşiv)

SATANİZM SEMBOLÜ

Çelik'in çizdiği çizimin ise satanizmin sembollerinden biri olduğu iddia edildi. Bu durum 19 yaşındaki kadınların "satanist bir ritüel için mi kurban edildiler?" sorusunu gündeme getirdi.

BABASININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, şüphelinin ilk cinayeti işlediği evde polis ekiplerince detaylı inceleme yapıldı. Maktul Ayşenur Halil'i cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, şüphelinin babasının ifadesine başvuruldu. Baba, oğlunun daha önce psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğünü söyledi.