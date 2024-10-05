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Fatih'te iki kadını öldüren Semih Çelik surlara çıkıp intihar etti | TAKVİM kahreden bilgiye ulaştı: Kızlarını korumak için okulu değiştirdiler

İstanbul'da kan donduran bir olay meydana geldi. Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner isimli iki genç kadını katleden Semih Çelik isimli cani Fatih Edirnekapı surlarından atlayarak intihar etti. Olayla ilgili hayatını kaybeden iki kadının katilin eski ve yeni sevgilileri olduğu bildirildi. Katil Semih Çelik’in cinayetleri uyuşturucu etkisinde işlediği değerlendirmeleri yapılırken evinde yapılan aramalarda ise bir defterde karakalem çizimleri bulundu. Çelik'in çizimlerinin satanizmin sembollerinden biri olduğu iddia edildi. Mesleği kasaplık olan şüphelinin akıl hastalığı nedeniyle bu yıl içerisinde 5 kez hastanede tedavi gördüğü, hakkında 2 kez kayıp ihbarı verildiği, 1 kez intihara teşebbüs ettiğine dair kayıt olduğu belirlendi. Öte yandan Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgiye göre, Fatih'te katledilen İkbal Uzuner'in ailesinin kızlarını katilden korumak için okulunu değiştirdiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 17:14 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 09:08
Fatih’te iki kadını öldüren Semih Çelik surlara çıkıp intihar etti | TAKVİM kahreden bilgiye ulaştı: Kızlarını korumak için okulu değiştirdiler

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İstanbul'da Fatih'te kan donduran bir olay meydana geldi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, bir kişinin Fatih'teki surlardan atlayarak intihar etmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu, Semih Çelik (19) adlı şüphelinin surlardan atlayıp intihar ettiği, intiharı öncesinde saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan'da Ayşenur Halil (19) ve saat 16.00 sıralarında da Fatih'te İkbal Uzuner (19) adlı kadınları öldürdüğü tespit edildi.

Fatih'te kan donduran olayın görüntüsü (DHA)Fatih'te kan donduran olayın görüntüsü (DHA)

AKIL HASTANESİNDE 5 KEZ TEDAVİ GÖRDÜ
Elde edilen bilgilere göre, mesleği kasaplık olan şüphelinin akıl hastalığı nedeniyle bu yıl içerisinde 5 kez hastanede tedavi gördüğü, hakkında 2 kez kayıp ihbarı verildiği, 1 kez intihara teşebbüs ettiğine dair kayıt olduğu belirlendi.

Fatih'te akılalmaz cinayet: 2 kızı öldürüp surdan atlayarak intihar etti!

EVDE YALNIZ KALINCA KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ
Şüpheli, Eyüpsultan'da birlikte yaşadığı ailesinin, kız kardeşini üniversiteye götürmek üzere şehir dışına çıkması üzerine evde tek kaldı. Burada eski kız arkadaşı Ayşenur Halil'in başını keserek öldüren şüpheli, daha sonra yeni kız arkadaşı İkbal Uzuner ile Fatih'te buluştu.

Katilin intihar ettiği anlar kamerada (DHA)Katilin intihar ettiği anlar kamerada (DHA)

BAŞINI KESİP VÜCUDUNU PARÇALARA AYIRDI
Birlikte surların tepesine çıktığı İkbal Uzuner'in de başını kesip vücudunu parçalara ayıran şüpheli, olayın ardından intihar etti.

Fatih'te korkunç cinayet: Kafasını kesip yol ortasına attığı kızın ardından surdan atlayarak intihar etti!

Şüphelinin intiharının ardından olay yerinde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.

Katil Semih Çelik'in son görüntüsü (Sosyal medya/Takvim.com.tr)Katil Semih Çelik'in son görüntüsü (Sosyal medya/Takvim.com.tr)

Ekipler, bölgeye sevk edilen itfaiye merdiveniyle surlara çıkarak, şüphelinin burada öldürdüğü İkbal Uzuner'in cesedinin parçalarını aradı.

Edirnekapı'da öldürülen İkbal Uzuner (DHA)Edirnekapı'da öldürülen İkbal Uzuner (DHA)

Şüphelinin birçok parçaya ayırdığı cesedin bir bölümünü surun tepesinde bıraktığı, bazılarını ise aşağıya attığı belirlendi, ceset bir araya getirildi.

Olay yerindeki araştırmalar ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından şüpheli ile İkbal Uzuner'in cesetleri Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Edirnekapı'da öldürülen İkbal Uzuner (DHA)Edirnekapı'da öldürülen İkbal Uzuner (DHA)

KIZLARINI KORUMAK İÇİN OKULUNU DEĞİŞTİRDİLER
Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgiye göre, Fatih'te katledilen İkbal Uzuner'in ailesinin kızlarını katilden korumak için okulunu değiştirdiği öğrenildi.

Katil Semih Çelik'in deftere çizdiği çizim (Takvim.com.tr)Katil Semih Çelik'in deftere çizdiği çizim (Takvim.com.tr)

ÇİZİMLER ORTAYA ÇIKTI
Katil Semih Çelik'in cinayetleri uyuşturucu etkisinde işlediği değerlendirmeleri yapılırken evinde yapılan aramalarda ise bir defterde karakalem çizimleri bulundu.

CİNAYETTEN ÖNCE PARÇALANMIŞ CESET ÇİZMİŞ
İncelemelerde, defterde çizilen ve kafası ile bedeni birbirinden ayrılmış figürlerin, İkbal Uzuner'in öldürülme şekline benzediği değerlendirildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor (DHA)Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor (DHA)

İncelemelerde, defterde çizilen ve kafası ile bedeni birbirinden ayrılmış figürlerin, İkbal Uzuner'in öldürülme şekline benzediği değerlendirildi.

Katil Semih Çelik (DHA)Katil Semih Çelik (DHA)

Ortaya yeni çıkan bu detay, cinayetin önceden planlanmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Satanizm sembolü (Takvim.com.tr arşiv)Satanizm sembolü (Takvim.com.tr arşiv)

SATANİZM SEMBOLÜ
Çelik'in çizdiği çizimin ise satanizmin sembollerinden biri olduğu iddia edildi. Bu durum 19 yaşındaki kadınların "satanist bir ritüel için mi kurban edildiler?" sorusunu gündeme getirdi.

BABASININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Bu arada, şüphelinin ilk cinayeti işlediği evde polis ekiplerince detaylı inceleme yapıldı. Maktul Ayşenur Halil'i cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, şüphelinin babasının ifadesine başvuruldu. Baba, oğlunun daha önce psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğünü söyledi.

Surlara çıkan katil Semih Çelik (Takvim.com.tr)Surlara çıkan katil Semih Çelik (Takvim.com.tr)

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Şüphelinin cinayetleri neden işlediğine dair henüz bir bulguya rastlanmazken, öldürülen iki kızın da öğrenci olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor (DHA)Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor (DHA)

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SATANİZM NEDİR?
Satanizm, Şeytan'ı temel alan bir grup ideolojik ve felsefi inançtır. "Satanizm" kelimesi şeytan (Satan) ile ilişkilendirilir, ancak farklı Satanist gruplar arasında inançlar ve uygulamalar değişiklik gösterir. Satanistler Şeytan'a ibadet edilmesi gerektiğine inanırlar.

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