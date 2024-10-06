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ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA! Az önce deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler!

AFAD son dakika duyurdu. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte depreme dair veriler ve detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 15:19 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 16:19
ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA! Az önce deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler!

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Ege Denizi'nde saat 15.08'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Denizde meydana gelen deprem, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 52 kilometre uzaklıkta yaşandı.

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AFAD DETAYLARI AÇIKLADI

Büyüklük: 4.2 (MW)

Yer: Ege Denizi - [52.08 km] Ayvacık (Çanakkale)

Tarih(TS): 06/10/2024 15:08:40

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Enlem: 39.0506

Boylam: 25.8217

Derinlik: 24.16 (KM)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (6 EKİM PAZAR)

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-10-06 15:08:40 39.05056 25.82167 24.16 MW 4.2 Ege Denizi - [52.08 km] Ayvacık (Çanakkale) Detay
2024-10-06 14:17:21 40.69944 30.59389 7.0 ML 2.1 Akyazı (Sakarya) Detay
2024-10-06 14:04:38 40.70917 30.62722 7.88 ML 2.4 Akyazı (Sakarya) Detay
2024-10-06 13:28:20 38.03222 37.20278 7.0 ML 1.9 Ekinözü (Kahramanmaraş) Detay
2024-10-06 13:04:28 38.28639 36.37389 7.0 ML 3.8 Tufanbeyli (Adana) Detay
2024-10-06 11:20:35 38.00306 37.42667 7.0 ML 2.8 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-10-06 10:44:07 38.20139 37.26583 6.31 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-10-06 09:59:16 39.65889 30.30083 7.0 ML 1.3 Tepebaşı (Eskişehir) Detay
2024-10-06 09:14:15 35.38528 31.94917 22.79 ML 1.7 Akdeniz - [95.86 km] Gazipaşa (Antalya) Detay
2024-10-06 08:40:37 39.72639 27.28556 7.0 ML 0.8 Yenice (Çanakkale) Detay
2024-10-06 08:33:05 38.1175 38.39361 7.01 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-10-06 07:27:52 40.71333 30.62111 6.96 ML 1.1 Akyazı (Sakarya) Detay
2024-10-06 07:17:09 38.24028 38.86694 8.16 ML 1.1 Pütürge (Malatya) Detay
2024-10-06 07:12:58 40.71111 30.62611 6.98 ML 1.7 Akyazı (Sakarya)

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