ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA! Az önce deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler!

Ege Denizi'nde saat 15.08'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Denizde meydana gelen deprem, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 52 kilometre uzaklıkta yaşandı.
Ege Denizi'nde saat 15.08'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Denizde meydana gelen deprem, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 52 kilometre uzaklıkta yaşandı.
AFAD DETAYLARI AÇIKLADI
Büyüklük: 4.2 (MW)
Yer: Ege Denizi - [52.08 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih(TS): 06/10/2024 15:08:40
Enlem: 39.0506
Boylam: 25.8217
Derinlik: 24.16 (KM)
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (6 EKİM PAZAR)
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2024-10-06 15:08:40
|39.05056
|25.82167
|24.16
|MW
|4.2
|Ege Denizi - [52.08 km] Ayvacık (Çanakkale)
|Detay
|2024-10-06 14:17:21
|40.69944
|30.59389
|7.0
|ML
|2.1
|Akyazı (Sakarya)
|Detay
|2024-10-06 14:04:38
|40.70917
|30.62722
|7.88
|ML
|2.4
|Akyazı (Sakarya)
|Detay
|2024-10-06 13:28:20
|38.03222
|37.20278
|7.0
|ML
|1.9
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-10-06 13:04:28
|38.28639
|36.37389
|7.0
|ML
|3.8
|Tufanbeyli (Adana)
|Detay
|2024-10-06 11:20:35
|38.00306
|37.42667
|7.0
|ML
|2.8
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-10-06 10:44:07
|38.20139
|37.26583
|6.31
|ML
|1.9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-10-06 09:59:16
|39.65889
|30.30083
|7.0
|ML
|1.3
|Tepebaşı (Eskişehir)
|Detay
|2024-10-06 09:14:15
|35.38528
|31.94917
|22.79
|ML
|1.7
|Akdeniz - [95.86 km] Gazipaşa (Antalya)
|Detay
|2024-10-06 08:40:37
|39.72639
|27.28556
|7.0
|ML
|0.8
|Yenice (Çanakkale)
|Detay
|2024-10-06 08:33:05
|38.1175
|38.39361
|7.01
|ML
|1.5
|Çelikhan (Adıyaman)
|Detay
|2024-10-06 07:27:52
|40.71333
|30.62111
|6.96
|ML
|1.1
|Akyazı (Sakarya)
|Detay
|2024-10-06 07:17:09
|38.24028
|38.86694
|8.16
|ML
|1.1
|Pütürge (Malatya)
|Detay
|2024-10-06 07:12:58
|40.71111
|30.62611
|6.98
|ML
|1.7
|Akyazı (Sakarya)