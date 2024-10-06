Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner’in son görüntüsü ortaya çıktı

Türkiye aynı gün içerisinde iki kadını canice öldüren Semih Çelik'i konuşuyor.
Türkiye aynı gün içerisinde iki kadını canice öldüren Semih Çelik'i konuşuyor.
Kasap olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Semih Çelik, önce Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i öldürdü.
Sonra Fatih Surları'na çağırdığı İkbal Uzuner'i kafasını ve gövdesini parçalayarak öldürüp intihar etti.
Vahşetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Semih Çelik'in katlettiği İkbal Uzuner'in surlara geldiği ana ait kamera görüntüleri tespit edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, elde edilen görüntülerde ilk olarak Semih Çelik elinde bir çanta ile saat 13:52 sıralarında olay yerine geliyor.
Bundan yaklaşık bir kaç dakika sonra ise telefonla konuşarak İkbal Uzuner geliyor.
Görüntülerde surlara çıkan Semih Çelik'e bakarak konuşan Uzuner de surların üzerine çıkıyor.
KATİLİN ODASI
Öte yandan Katil Semih Çelik'in odasının fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda odadaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, kitaplığındaki bıçak, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti.
Çelik'in kitaplığında bir bıçak olduğu görülürken, kanatlarını açmış kadın tablosu dikkat çekti.
Çelik'in kitaplığında "İknanın Psikolojisi", "Aşkın Yasası Şiddetin Yasası", "İyinin ve Kötünün Ötesinde", "İrade Eğitimi" isimli kitaplar olduğu görüldü.
Semih Çelik'in üzerinde haç olan bir objeyi duvarına asması da fotoğrafa yansıdı.