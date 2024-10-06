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Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner'in son görüntüsü ortaya çıktı

Türkiye, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katleden Semih Çelik'i konuşuyor. Ayşenur Halil'i Eyüpsultan'da katlettikten yarım saat sonra Fatih Surları'nda İkbal Uzuner'i parçalara ayıran Semih Çelik'in her şeyi planladığı ortaya çıkmıştı. İkbal Uzuner'in surlara giderkenki görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. İşte saniye saniye o anlar...

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 16:43 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 16:58
Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner’in son görüntüsü ortaya çıktı

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Türkiye aynı gün içerisinde iki kadını canice öldüren Semih Çelik'i konuşuyor.

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Kasap olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Semih Çelik, önce Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i öldürdü.

İkbal ve katilinin son görüntüsü ortaya çıktı

Sonra Fatih Surları'na çağırdığı İkbal Uzuner'i kafasını ve gövdesini parçalayarak öldürüp intihar etti.

Katil Semih Çelik surlara doğru ilerlerkenKatil Semih Çelik surlara doğru ilerlerken

Vahşetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Semih Çelik'in katlettiği İkbal Uzuner'in surlara geldiği ana ait kamera görüntüleri tespit edildi.

Katil Semih Çelik surlara doğru ilerlerkenKatil Semih Çelik surlara doğru ilerlerken

Sabah'ta yer alan habere göre, elde edilen görüntülerde ilk olarak Semih Çelik elinde bir çanta ile saat 13:52 sıralarında olay yerine geliyor.

İkbal Uzuner Semih Çelik'in yanına gidiyorİkbal Uzuner Semih Çelik'in yanına gidiyor

Bundan yaklaşık bir kaç dakika sonra ise telefonla konuşarak İkbal Uzuner geliyor.

İkbal Uzuner Semih Çelik'in yanına gidiyorİkbal Uzuner Semih Çelik'in yanına gidiyor

Görüntülerde surlara çıkan Semih Çelik'e bakarak konuşan Uzuner de surların üzerine çıkıyor.

İşte Semih Çelik'in odası (İHA)İşte Semih Çelik'in odası (İHA)

KATİLİN ODASI
Öte yandan Katil Semih Çelik'in odasının fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda odadaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, kitaplığındaki bıçak, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti.

İşte Semih Çelik'in odası (İHA)İşte Semih Çelik'in odası (İHA)

Çelik'in kitaplığında bir bıçak olduğu görülürken, kanatlarını açmış kadın tablosu dikkat çekti.

İşte Semih Çelik'in odası (İHA)İşte Semih Çelik'in odası (İHA)

Çelik'in kitaplığında "İknanın Psikolojisi", "Aşkın Yasası Şiddetin Yasası", "İyinin ve Kötünün Ötesinde", "İrade Eğitimi" isimli kitaplar olduğu görüldü.

İşte Semih Çelik'in odası (İHA)İşte Semih Çelik'in odası (İHA)

Semih Çelik'in üzerinde haç olan bir objeyi duvarına asması da fotoğrafa yansıdı.

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