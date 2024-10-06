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Kim bu şeytanın çocuğu @brock_lesnar666? Tiktok'ta cani katil Semih Çelik'e övgüler: Satanistlerden açık açık "Devamı gelecek" tehdidi

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i canice katleden 19 yaşındaki Semih Çelik'in evinden ve çizim defterinden satanizmi simgeleyen semboller çıktı. Cinayetler "satanist bir ritüel için mi işlendi?" sorusu önem kazanırken Tiktok'taki satanistlerden küstah bir tehdit geldi. A Haber'in "İKBAL GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI" başlıklı paylaşımına yorum yapan "@brock_lesnar666" kullanıcı adlı Tiktoker, "Eline sağlık Semih. Sen rahat uyu senin görevin yarıda kalmadı devamı gelecek" dedi. Birçok kişi @brock_lesnar666'ın yakalanması için İçişleri Bakanlığı'na çağrı yaptı.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 14:09 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 14:28
Kim bu şeytanın çocuğu @brock_lesnar666? Tiktok’ta cani katil Semih Çelik’e övgüler: Satanistlerden açık açık Devamı gelecek tehdidi

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Türkiye 19 yaşındaki satanist kasabın işlediği cinayetlerle sarsıldı. Semih Çelik isimli cani, İkbal Uzuner'i öldürüp parçalara ayırdı. Talihsiz kızın başını Edirnekapı surlarından aşağı attı.

Daha sonra aynı surlardan kendisi de atlayarak intihar etti.
Satanist kasap Semih Çelik, İkbal Uzuner'i vahşice katledip intihar etti (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Satanist kasap Semih Çelik, İkbal Uzuner'i vahşice katledip intihar etti (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Vahşet bununla da sınırlı değildi... Semih Çelik'in İkbal Uzuner'e kıymadan yarım saat önce kız arkadaşı Ayşenur Halil'i öldürdüğü ortaya çıktı. Halil'in boğazı kesik haldeki cansız bedeni Çelik'in evinde bulundu.

Satanist kasabın vahşice katlettiği talihsiz kızlar, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Katil ise Kilyos'a gömüldü.
Katil Semih Çelik'in evinden çıkan satanist semboller (Takvim.com.tr)Katil Semih Çelik'in evinden çıkan satanist semboller (Takvim.com.tr)

SATANİST ÇİZİMLER ORTAYA ÇIKTI

Cinayetlerin uyuşturucu etkisinde işlendiği değerlendirilirken katilin evinden satanizmi simgeleyen semboller ortaya çıktı.

Çizim defterinde yer alan kafası ve bedeni birbirinden ayrılmış figürler dikkat çekti. Bahse konu çizimler İkbal ve Ayşenur "satanist bir ritüel için mi kurban edildiler?" sorusunu akıllara getirdi.
Tiktok'ta satanist katile destek veren yorum (Takvim.comt.tr)Tiktok'ta satanist katile destek veren yorum (Takvim.comt.tr)

TİKTOK'TA SATANİST KASABI ÖVEN PAYLAŞIMLAR

Tam da bu durumu destekleyen bir olay yaşandı.

Sosyal medyadaki 'satanist' profiller katil Semih Çelik'i öven paylaşımlar yapıp cinayete kurban giden kadınları aşağıladı.


A Haber'in resmi TikTok hesabından yapılan "İKBAL GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI" başlıklı paylaşıma bir satanistin yaptığı yorum dikkat çekti.


SATANİSTLERDEN "DEVAMI GELECEK" GELECEK TEHDİDİ

@brock_lesnar666 kullanıcı adına sahip bir Tiktoker, İkbal'in cenaze töreni videosuna "Eline sağlık Semih. Sen rahat uyu senin görevin yarıda kalmadı devamı gelecek" yorumunu yaptı.
Satanist katile destek veren o profil (Takvim.comt.tr)Satanist katile destek veren o profil (Takvim.comt.tr)

Bahse konu yorumu 20'den fazla TikTok kullancısının beğendiği görüldü.

@brock_lesnar666'ın profilinde yer alan "Hayat güzel, insan olmasaydı daha iyi olurdu" sözleri ise dikkat çekti.
Satanist katile destek veren o profil (Takvim.comt.tr)Satanist katile destek veren o profil (Takvim.comt.tr)


İşte "Eline sağlık Semih" deme cüreti gösteren satanist destekçisi o profil...


Şimdi gözler yetkililere çevrildi. Birçok kişi @brock_lesnar666'ın yakalanması için İçişleri Bakanlığı'na ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na çağrı yaptı.


TİKTOK'TAKİ SKANDALLAR UNUTULMUYOR

Yaşanan bu son örnek Tiktok'taki aile ve toplum yapısını bozan, milli ve manevi değerlerin istismar edildiği diğer skandalları akıllara getirdi.
Satanist katile destek veren Discor paylaşımları (Takvim.com.tr)Satanist katile destek veren Discor paylaşımları (Takvim.com.tr)


DISCORD DA AYNI ÇUKUR

Öte yandan cani katil Semih Çelik'e Discord isimli platformda da destek verenler oldu.


İşte o rezil paylaşımlar:

"Üzülen varsa bu siteyi derhal terk etsin"

"Şimdi o kafayı alıp matkapla delik açıp..."

"O soğuk cesedi..."


SATANİZM NEDİR?

Satanizm, Şeytan'ı temel alan bir grup ideolojik ve felsefi inançtır. "Satanizm" kelimesi şeytan (Satan) ile ilişkilendirilir, ancak farklı Satanist gruplar arasında inançlar ve uygulamalar değişiklik gösterir. Satanistler Şeytan'a ibadet edilmesi gerektiğine inanırlar.
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