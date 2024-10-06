Kim bu şeytanın çocuğu @brock_lesnar666? Tiktok'ta cani katil Semih Çelik'e övgüler: Satanistlerden açık açık "Devamı gelecek" tehdidi

Tiktok'ta satanist katile destek veren yorum (Takvim.comt.tr)
TİKTOK'TA SATANİST KASABI ÖVEN PAYLAŞIMLAR
Tam da bu durumu destekleyen bir olay yaşandı.
Sosyal medyadaki 'satanist' profiller katil Semih Çelik
'i öven paylaşımlar yapıp cinayete kurban giden kadınları aşağıladı.
A Haber'in resmi TikTok
hesabından yapılan "İKBAL GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI"
başlıklı paylaşıma bir satanistin yaptığı yorum dikkat çekti.
SATANİSTLERDEN "DEVAMI GELECEK" GELECEK TEHDİDİ
@brock_lesnar666 kullanıcı adına sahip bir Tiktoker, İkbal'in cenaze töreni videosuna "Eline sağlık Semih. Sen rahat uyu senin görevin yarıda kalmadı devamı gelecek"
yorumunu yaptı.
Satanist katile destek veren o profil (Takvim.comt.tr)
Bahse konu yorumu 20'den fazla TikTok
kullancısının beğendiği görüldü.
@brock_lesnar666'ın profilinde yer alan "Hayat güzel, insan olmasaydı daha iyi olurdu"
sözleri ise dikkat çekti.
Satanist katile destek veren o profil (Takvim.comt.tr)
İşte "Eline sağlık Semih"
deme cüreti gösteren satanist destekçisi o profil...
Şimdi gözler yetkililere çevrildi. Birçok kişi @brock_lesnar666'ın yakalanması için İçişleri Bakanlığı'na ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na çağrı yaptı.
TİKTOK'TAKİ SKANDALLAR UNUTULMUYOR
Yaşanan bu son örnek Tiktok
'taki aile ve toplum yapısını bozan, milli ve manevi değerlerin istismar edildiği diğer skandalları akıllara getirdi.
Satanist katile destek veren Discor paylaşımları (Takvim.com.tr)
DISCORD DA AYNI ÇUKUR
Öte yandan cani katil Semih Çelik
'e Discord isimli platformda da destek verenler oldu.
İşte o rezil paylaşımlar:
"Üzülen varsa bu siteyi derhal terk etsin"
"Şimdi o kafayı alıp matkapla delik açıp..."
"O soğuk cesedi..."
SATANİZM NEDİR?
Satanizm, Şeytan'ı temel alan bir grup ideolojik ve felsefi inançtır. "Satanizm" kelimesi şeytan (Satan) ile ilişkilendirilir, ancak farklı Satanist gruplar arasında inançlar ve uygulamalar değişiklik gösterir. Satanistler Şeytan'a ibadet edilmesi gerektiğine inanırlar.