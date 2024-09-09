8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu! Anne, baba, abi dahil 24 kişi gözaltında

Narin, Diyarbakır'da doğmuştu. Henüz 8 yaşında bir çocuktu. 19 gün önce kayboldu. Devlet onu bulmak için seferber oldu, ama iz yoktu. Jandarmaya dün yapılan bir ihbar sessizliği bozdu. Küçük kızın cesedi, daha önce 8 kez aranan ve evine 1.5 kilometre uzaklıkta olan dere kenarında bulundu. Bir çuvala konulmuştu. Ortaya çıkan manzara ise şüphe ve soru işaretleriyle doluydu.

1. ŞÜPHE: Narin kaybolduğundan beri köyde sessizlik hakimdi. Bu sessizliğin bozulmasına kim nasıl cesaret etti?

2. ŞÜPHE: İhbarı yapan kişi, tam konum verdi. Gizli tanık cinayeti bilen birisi miydi?

3. ŞÜPHE: Narin'in cansız bedeni çuvalın içindeydi. O zaman cinayet nerede işlendi?

4. ŞÜPHE: Küçük kızın cesedi daha önce 8 kez aranan derede tespit edildi. Peki ceset buraya nasıl getirildi?

5. ŞÜPHE: Narin'in terliği için ailesi "Kızımızın değil" dedi. Ama Narin'e aitti. Aile bunu neden gizledi?

6. ŞÜPHE: Bakanlar taziye mesajında aileye yer vermedi. Aile ya da akrabalar bu vahşetin neresindeydi?

7. ŞÜPHE: Anne ve baba cinayetten tutuklu amca Salim Güran'ı neden ziyaret etti?

Küçük Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kayboldu. Narin Güran'ı arama çalışmaları o günden beri devam ederken küçük kızdan acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in bulunmasına ilişkin açıklama yaptı. İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde bir jandarma arama kurtarma timinin iki su altı kurtarma timi, iki jandarma özel harekat timi, iki komando timi, bir iz takip köpeği, iki kadavra köpeği, bir arama kurtarma köpeği, bir dron ve iki yer altı görüntüleme cihazıyla mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi'nde arama yaptığını anlatan Vali Zorluoğlu, şunları kaydetti:

SON KIYAFETLERİ ÜZERİNDEYDİ

"Kayıp çocuk Narin Güran, en son görüldüğünde üzerinde bulunan kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur. İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır.

YENİDEN ARANINCA

Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışmamız kapsamında Eğertutmaz Deresi'nin bu bölgesi yeniden aranmış ve uzman jandarma, JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır. Kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun."

GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Eğertutmaz Deresi ve çevresinde ekiplerce inceleme yapıldı. Söz konusu bölgede yapılan aramada bulunan Narin Güran'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Soruşturma kapsamında ise dün Narin'in annesi, iki amcası ve ağabeyi ile çiftlikte çalışan 24 kişi gözaltına alındı.

DEFİN İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Küçük kızın yakınları kurumun önünde beklerken, mahalle mezarlığında da defin işlemleri için hazırlıklar başladı. Mezarlığa getirilen kepçe, mezar açmaya başladı. Bu arada, mahallede alınan geniş güvenlik önlemleri ise sürüyor.



AYAĞINDA KIRIK BOYNUNDA İZ

Türkiye'yi ağlatan Narin'in otopsisi, dün akşam saat 22.00 sıralarında tamamlandı. İlk rapora göre, talihsiz kızın bir ayağında kırık tespit edildi. Boynunda da boğma izine rastlandı.



YANINDA ÇANTASI VE ELİF BA'SI VARDI

Adli Tıp Kurumu'na giden Diyarbakır Baro Başkanı Nahir Eren, "Çuval içinde eşyaları, Elif Ba'sı ve çantası vardı" dedi.

WHATSAPP MESAJLARINI SİLMİŞLER

Tutuklu amca Salim Gürhan'ın arama kayıtlarını ve Whatsapp mesajlarını sildiğinin ortaya çıkmasının ardından aile üyelerinden bazılarının da aynı yöntemi uyguladığı belirlendi



AİLEYE BAŞ SAĞLIĞI YOK

19 gün önce Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından bakanlardan art arda açıklamalar geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve son olarak Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın mesajlarındaki ortak nokta aileye başsağlığı dilememeleri oldu. İşte mesajlar: İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun." Adalet Bakanı Tunç, "Acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

SUS YUMRUĞU

Adli Tıp'a giden Narin'in akrabası olan bir kadın, Güran ailesinin yakını olan kalabalığa "Gidin yalan konuşun tamam mı!" dedi. O sırada bir adam, yumruk atarak kadını susturdu.