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Narin'in bir akrabası kalabalığa dönüp 'Gidin yalan konuşun, tamam mı?' diye sitem ettikten sonra yumruklu saldırıya uğradı

Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi gözlatına alındı. Gözaltına alınanlar arasında annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşi de bulunuyor. Olaya ilişkin soruşturma sürmeye devam ederken, Narin'in köyünde cenaze bekleme salonu önünde kayda geçen anlar şoke etti. Narin Güran'ın bir yakını kalabalığa dönüp "Gidin yalan konuşun, tamam mı?" diye sitem ettiği sırada bir adam tarafından yumruklandı. Yaşanan olay kafaları karıştırdı.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 19:49 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 20:15
Narin’in bir akrabası kalabalığa dönüp ’Gidin yalan konuşun, tamam mı?’ diye sitem ettikten sonra yumruklu saldırıya uğradı

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Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişi arasında annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşi de bulunuyor.



Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu öğrenildi.



Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İki ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerde Narin Güran'a ait olmadığı belirlenerek serbest bırakılan E.G. (18) olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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YUMRUKLA SUSTURULDU

Öte yandan Narin'in köyünde cenaze bekleme salonu önünde kayda geçen anlar şoke etti.



Cenaze bekleme salonunun önünde bulunan Narin Güran'ın bir yakını kalabalığa dönüp "Gidin yalan konuşun, tamam mı?" diye seslendi.



Bağıran kadını önce yanındaki kadın kolundan tutarak susturmaya çalıştı, ardından da bir adam kadına yumruk atıp içeri soktu.



TÜRKİYE'Yİ KAHREDEN HABER

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

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