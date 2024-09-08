Narin’in bir akrabası kalabalığa dönüp ’Gidin yalan konuşun, tamam mı?’ diye sitem ettikten sonra yumruklu saldırıya uğradı

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Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişi arasında annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşi de bulunuyor.





Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu öğrenildi.