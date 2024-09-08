Narin Güran nasıl öldürüldü? İlk bulgular geldi: Cesette deforme var! Dikkat çeken gizli tanık detayı

KAYBOLDUĞU GÜNÜ ÜZERİNDEKİ KIYAFETLE BULUNDU
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Zorluoğlu: "Kayıp Narin Güran'ın en son görüldüğünde üzerinde bulunan kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette ölü olarak bulundu.
İlk bulgulara göre, öldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, burada çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" dedi.
BAKAN YERLİKAYA DUYURDU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.
Haberi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
BAKAN TUNÇ: "SORUMLULAR HESAP VERECEK"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olayla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekte. Narin'in ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecek" dedi.