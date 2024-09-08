Narin Güran nasıl öldürüldü? İlk bulgular geldi: Cesette deforme var! Dikkat çeken gizli tanık detayı

İHBAR GELDİ, DEREDE ARAMA YAPILDI

Arama kurtarma ekipleri, bir ihbar üzerine sabah saatlerinde Eğertutmaz Deresi'nde yeniden bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan incelemelerde bir çuval içerisinde, üzeri taşla gizlenen ceset kamufle edilmek amacıyla ağaçlarla kapatıldığı tespit edildi. Yine olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, Narin'in cesedinin gece saatlerinde oraya bırakıldığı ihtimalinin üzerinde durulurken, ilk bulgular boğularak öldürüldüğü yönünde olduğu ifade edildi.

DETAYLI OTOPSİ İÇİN ADLİ TIPA KALDIRILDI

Narin'in cansız bedenini bulan ekipler, olay yerinde incelemelerini tamamladıktan sonra detaylı otopsi için cenazeyi Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bu arada, olayın ardından jandarma köye giriş-çıkışları kapattı. Jandarma, köylülerin tek tek ifadesini alırken, Narin'in cesedinin bulunması köylüler de büyük bir üzüntü ve şoka neden oldu.

AMCA: "YIKILDIK, ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ"

Narin'in ölümüne ilişkin konuşan Narin'in babasının amcası Hüseyin Güran, "Narinimizin cesedi bulundu. Dereye yatağına atmışlar. Çok üzüntülüyüz, aile olarak yıkıldık. Narin'in yasını tutuyoruz" dedi.