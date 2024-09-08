SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Narin Güran nasıl öldürüldü? İlk bulgular geldi: Cesette deforme var! Dikkat çeken gizli tanık detayı

Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gündür haber alınamayan 8 yaşında Narin Güran’ın cansız bedeni Eğertutmaz deresinde çuval içerisinde bulundu. Narin’in cansız bedeninde ilk bulgular ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 14:56 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 15:10
Narin Güran nasıl öldürüldü? İlk bulgular geldi: Cesette deforme var! Dikkat çeken gizli tanık detayı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin konuştuğu olay Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ndeki Tavşantepe Mahallesi'nde yaşandı. 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta kayboldu. Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, can güvenliği nedeniyle kimliği saklı tutulan bir gizli tanık küçük kızla ilgili ifade verdi.

Bunun üzerine baba Arif Güran'ın da alınan ifadesi ve gizli tanığın ifadelerinin ardından arama faaliyetleri Tavşantepe köyü yakınında bulunan dere yatağında yoğunlaştırıldı.


Cesedin bulunduğu bölgede, Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekât timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Daha önce 8 kez aranmasına rağmen Narin'e ait bir emareye rastlanmadı.

İHBAR GELDİ, DEREDE ARAMA YAPILDI
Arama kurtarma ekipleri, bir ihbar üzerine sabah saatlerinde Eğertutmaz Deresi'nde yeniden bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan incelemelerde bir çuval içerisinde, üzeri taşla gizlenen ceset kamufle edilmek amacıyla ağaçlarla kapatıldığı tespit edildi. Yine olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, Narin'in cesedinin gece saatlerinde oraya bırakıldığı ihtimalinin üzerinde durulurken, ilk bulgular boğularak öldürüldüğü yönünde olduğu ifade edildi.

DETAYLI OTOPSİ İÇİN ADLİ TIPA KALDIRILDI
Narin'in cansız bedenini bulan ekipler, olay yerinde incelemelerini tamamladıktan sonra detaylı otopsi için cenazeyi Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bu arada, olayın ardından jandarma köye giriş-çıkışları kapattı. Jandarma, köylülerin tek tek ifadesini alırken, Narin'in cesedinin bulunması köylüler de büyük bir üzüntü ve şoka neden oldu.

AMCA: "YIKILDIK, ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ"
Narin'in ölümüne ilişkin konuşan Narin'in babasının amcası Hüseyin Güran, "Narinimizin cesedi bulundu. Dereye yatağına atmışlar. Çok üzüntülüyüz, aile olarak yıkıldık. Narin'in yasını tutuyoruz" dedi.

"CESET DEFORME OLMUŞ"
Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin'in ölümüyle ilgili, "Cansız beden saklanmış aslında. Bedeninin uzun süre suda kaldığını gösteriyor bulgular. Maalesef bedeni sudan kalmadan kaynaklı deforme olmuş, bunu da üzülerek söyleyelim. Atılmış halde değil, saklanmış" ifadelerini kullandı.

KAYBOLDUĞU GÜNÜ ÜZERİNDEKİ KIYAFETLE BULUNDU
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Zorluoğlu: "Kayıp Narin Güran'ın en son görüldüğünde üzerinde bulunan kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette ölü olarak bulundu.

İlk bulgulara göre, öldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, burada çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" dedi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

BAKAN TUNÇ: "SORUMLULAR HESAP VERECEK"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olayla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekte. Narin'in ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecek" dedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı
Teğmenlerin korsan yemini sonrası Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M. TSK’dan istifa etti
Narin Güran nasıl öldürüldü? İlk bulgular geldi: Cesette deforme var! Dikkat çeken gizli tanık detayı
Mansur Yavaş kurultayda CHP yönetimine sitem etti cevap Ekrem İmamoğlu’ndan geldi: Adaylık kavgası büyük
MSB duyurdu: Suriye’nin kuzeyinde 16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Katil İsrail’in Ayşenur Ezgi Eygi’yi katletmesi dünya basınında
İstanbul’da sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü evleri su bastı
Muğla’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale
Galatasaray’dan Michael Folorunsho sürprizi! Okan Buruk transfere onay verdi
Ayşenur Ezgi Eygi’nin amcası Yılmaz Eygi açıkladı: 15 gün önce Türkiye’deydi bizi ziyarete geldi
EMEKLİLİĞE YENİ SİSTEM | Orta Vadeli Program ile köklü değişiklik! İkinci emekliliğin yolu açılacak
Ya yanıyor ya da kaza yapıyor! Metrobüsler artık milli güvenlik sorunu
Mama lobisinden hayvan sevgisi adı altında 500 milyarlık rant: Bu bir bio-güvenlik problemidir
Dışişleri Bakanlığı’ndan haddini aşan Katz’a sert tepki: Soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Pazar uyarısı! İstanbul dahil birçok ile kuvvetli yağış alarmı
SON DAKİKA