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Yüreğimiz parçalandı! 19’uncu günde cansız bedeni bulunan minik Narin'in arkadaşlarıyla olan yeni görüntüsü ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'dan kahreden haber geldi. Minik Narin'in köye yaklaşık 2 kilometre mesafede Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulundu. Tüm Türkiye'yi derinden sarsan acı haber sonrası Narin’in arkadaşlarıyla olan yeni görüntüsü ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 17:17 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 17:23
Yüreğimiz parçalandı! 19’uncu günde cansız bedeni bulunan minik Narin’in arkadaşlarıyla olan yeni görüntüsü ortaya çıktı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın (8), arama çalışmalarının 19'uncu gününde köye yaklaşık 2 kilometre mesafede Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulundu.



TÜM TÜRKİYE'Yİ KAHREDEN HABER

Ekiplerin 19'uncu günde yürüttüğü arama çalışmalarında, Eğertutmaz Deresi'nde Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken, Narin'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" dedi.



21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından köye dönen ekipler, köylülerin ifadelerini tekrar almaya başlamıştı. Gelen son dakika haberine göre Adalet Bakanı Tunç, Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 21 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini bildirdi.



1 BAŞSAVCIVEKİLİ 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan Bakan Tunç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirildiğini bildirdi.

Tüyler diken diken! Narin Güran'dan yeni görüntü!




YÜREKLERİ BURAKAN YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan acı haberin ardından hayatını kaybeden minik Narin'in yeni görüntüsü ortaya çıktı.



14 saniyelik videoda Narin'in arkadaşlarıyla beraber el salladığı görülüyor.



NE OLMUŞTU?

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi.



Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

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