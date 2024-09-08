Dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın 7 yaşındaki engelli ablasının da yıllar önce şüpheli şekilde öldüğü ortaya çıktı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni, Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" dedi.
21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından köye dönen ekipler, köylülerin ifadelerini tekrar almaya başlamıştı. Gelen son dakika haberine göre Adalet Bakanı Tunç, Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 21 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini bildirdi.
1 BAŞSAVCIVEKİLİ 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Öte yandan Bakan Tunç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirildiğini bildirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN: BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM
Başkan Erdoğan sürecin bizzat takipçisi olacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum" dedi.