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ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI SON DAKİKA: Engin Polat Tahliye Oldu Mu? Dilan Polat-Engin Polat Son Durum

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın tahliye kararı geniş yankı uyandırırken, gözler şimdi eşi Engin Polat’ın durumuna çevrildi. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Vergi Usul Kanunu'na aykırı davranışlar nedeniyle tutuklu bulunan Dilan Polat, 19 Ağustos Pazartesi günü tahliye kararı aldı. Mahkemeye sunulan 3 sayfalık gizli tanık mektubu, bu tahliye kararında etkili oldu. Ancak Engin Polat’ın durumu henüz netlik kazanmadı.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 16:43 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 16:43
ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI SON DAKİKA: Engin Polat Tahliye Oldu Mu? Dilan Polat-Engin Polat Son Durum

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın sürpriz tahliye kararı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve gözleri eşi Engin Polat'ın akıbetine çevirdi. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Vergi Usul Kanunu'na aykırılık suçlamalarıyla tutuklu bulunan Dilan Polat, 19 Ağustos'ta serbest bırakıldı. Gizli tanık tarafından mahkemeye sunulan üç sayfalık mektubun, bu tahliye kararında büyük rol oynadığı belirtilirken, Engin Polat'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Milyonların merakla beklediği gelişmelerin ardından Engin Polat'ın geleceği ne olacak sorusu akıllarda yer ediyor.

Engin Polat Hapisten Çıktı Mı?

Merak edilen konulardan biri, Engin Polat'ın tahliye olup olmadığı. Dilan Polat için verilen tahliye kararının ardından, şu an sadece Dilan Polat'ın serbest bırakıldığı bilgisi mevcut. Kasım ayından bu yana tutuklu bulunan Engin Polat'ın durumu ile ilgili henüz yeni bir gelişme yaşanmadı.

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Dilan Polat, kısa bir süre önce intihar girişiminde bulunmuş ve ardından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi görmüştü. Tedavi sürecinin ardından tekrar cezaevine dönen Dilan Polat, nihayet serbest kaldı.

Engin Polat Tahliye Olacak Mı?

Engin Polat'ın tahliye olup olmayacağı konusu, milyonların merak ettiği bir soru. 1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul merkezli yapılan operasyonda, Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve sahte belgelerle mal satışı gibi suçlamalarla tutuklu bulunan Dilan Polat, kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu, mahkemenin kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak Engin Polat, Sezgin Polat ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluk hali devam ediyor. Bu nedenle Engin Polat'ın tahliye olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde yapılacak duruşmalarda netlik kazanacak.

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