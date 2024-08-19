ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI SON DAKİKA: Engin Polat Tahliye Oldu Mu? Dilan Polat-Engin Polat Son Durum

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın sürpriz tahliye kararı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve gözleri eşi Engin Polat'ın akıbetine çevirdi. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Vergi Usul Kanunu'na aykırılık suçlamalarıyla tutuklu bulunan Dilan Polat, 19 Ağustos'ta serbest bırakıldı. Gizli tanık tarafından mahkemeye sunulan üç sayfalık mektubun, bu tahliye kararında büyük rol oynadığı belirtilirken, Engin Polat'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Milyonların merakla beklediği gelişmelerin ardından Engin Polat'ın geleceği ne olacak sorusu akıllarda yer ediyor.