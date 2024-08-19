Ağustos ayında budanması gereken 3 ağaç: Daha güzel çiçek açacak ve hızlı büyüyecek

Eylül ayına az bir süre kala, uzmanlar yaz ayının son budaması için geç kalmamanız gerektiğini vurguluyor. Kışa girmeden önce yapılacak bu son budama ile bitkiler ve ağaçlar, gelecek baharda çok daha canlı ve coşkulu olacak! 🌱 İşte, seneye iyi çiçek açması ve hızlı büyümesi için ağustos ayında budamanız gereken 3 bitki ve ağaç...
ELMA AĞACI 🍎
Eylül ayında olgunlaşacak elmalar için, yaz sonunda yapılacak budama oldukça faydalı. Dalların budanması, meyvenin güneşte daha iyi olgunlaşmasına yardımcı olur. Ancak dikkat! Budama yaparken tomurcukların oluşacağı sürgünleri bırakmayı unutmayın.
AHUDUDU AĞACI 🍇
Ahududu severler için de ağustos ayında budama şart! Zayıf sürgünlerin yanı sıra, hasadını topladığınız sürgünleri de kesmelisiniz. Budamadan sonra 10-12 güçlü sürgün bırakıp bunları bir tele bağlamak, bitkinin kırılmasını engeller.