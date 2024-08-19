Ağustos ayında budanması gereken 3 ağaç: Daha güzel çiçek açacak ve hızlı büyüyecek

Eylül ayına az bir süre kala, uzmanlar yaz ayının son budaması için geç kalmamanız gerektiğini vurguluyor. Kışa girmeden önce yapılacak bu son budama ile bitkiler ve ağaçlar, gelecek baharda çok daha canlı ve coşkulu olacak! 🌱 İşte, seneye iyi çiçek açması ve hızlı büyümesi için ağustos ayında budamanız gereken 3 bitki ve ağaç...