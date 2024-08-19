Dilan Polat'ın tahliyesi sonrası kara kutu Şule'den ilk paylaşım! Aylar sonra ortaya çıkmıştı...

Eşi Engin Polat ile birlikte 5 Kasım günü tutuklanan Dilan Polat hakkında bugün tahliye kararı verildi. Dilan Polat'ın akrabaları tahliye haberleri sonrası peş peşe paylaşımlar yaparken akıllara kara kutu Şule geldi. Aylar boyunca adeta sırra kadem basan Şule, Dilan Polat'ın tahliyesi sonrası paylaşım yapmayı ihmal etmedi. İşte tahliye edilen Dilan Polat'ın kara kutusu Şule'nin o paylaşımı...

Instagram'da milyonların takip ettiği Dilan Polat "1 günde 750 bin lira harcıyorum", "Kahvemi altın tozuyla içiyorum" açıklamalarıyla Türk halkını şoke etmişti.

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Dilan Polat'ın bu açıklamaları Türkiye gündemine oturmasıyla MASAK harekete geçmiş ve eşi Engin Polat ile 5 Kasım günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.