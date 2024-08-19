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DİLAN POLAT TAHLİYE ilk görüntüleri ortaya çıktı! Çığlık atarak kızına seslendi "Nilda...."

Dilan Polat tahliye haberinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Son dakika gelişmesine göre, "Suç gelirlerinin aklanması" suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında mahkeme, tahliye kararı verdi. Mahkeme, Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi ve bu karar neticesinde Dilan Polat cezaevinden çıktı. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 16:05 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 17:22
DİLAN POLAT TAHLİYE ilk görüntüleri ortaya çıktı! Çığlık atarak kızına seslendi Nilda.... 1

"Suç gelirlerinin aklanması" suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında mahkeme, tahliye kararı verdi.

DİLAN POLAT TAHLİYE ilk görüntüleri ortaya çıktı! Çığlık atarak kızına seslendi Nilda.... 2

Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmesi üzerine, kardeşi Sıla Doğu ve avukatı Hüseyin Kaya'dan ilk açıklamalar geldi. Hakkında açılan dava kapsamında 11 aydır tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, Polat'a "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

DİLAN POLAT TAHLİYE ilk görüntüleri ortaya çıktı! Çığlık atarak kızına seslendi Nilda.... 3

17.00-18.00'DA DİLAN POLAT'TAN İLK GÖRÜNTÜLER

4 Kasım 2023'ten bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Kaya, duruşmalar öncesinde yeterli delil bulunmadığını belirterek, "Güzel günlere ulaşacağız," dedi.

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