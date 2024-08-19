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Kağıthane'de bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü! Suikast anı kamerada | Hayatını kaybeden Abdulkadir Anas'ın babası konuştu

Kağıthane'de park halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kaydında, saldırganın ateş ederek araca doğru geldiği ve çevredekilerin kaçıştığı görülüyor. Araçta bulunan kişinin ateş edilmesi üzerine aracın şoför camından atlayarak kaçması, şüphelinin kaçan kişiyi ateş ederek kovalaması da görüntülere yansıyor. Öte yandan hayatını kaybeden Abdulkadir Anas'ın babası olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Acılı baba Anas “Bu kesinlikle siyasi bir olay değil, biz siyasetten çok uzak bir aileyiz” dedi.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 16:37 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 16:37
Kağıthane’de bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü! Suikast anı kamerada | Hayatını kaybeden Abdulkadir Anas’ın babası konuştu

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Kağıthane'de park halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KAĞITHANE SİLAHLI ÇATIŞMA ANI VİDEOSU İZLE!

Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokağı'nda kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıya ilişkin İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 18 Ağustos Pazar saat 22.30 sıralarında gerçekleştirilen silahlı saldırıda yabancı uyruklu A.K'nin (30) hayatını kaybettiği, yabancı uyruklu arkadaşı F.M'nin ağır yaralandığı, A.K'nin koruma görevlisi E.K'nin ise ayağından yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Olay yerinde yapılan incelemede saldırıda kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış 1 tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştur. Saldırıda yaralanan 2 kişinin tedavisi kaldırıldıkları hastanede devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Olayın failinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, olay yerine yaya olarak gelen saldırganın, ateş ettikten sonra bir cipe binerek uzaklaşması yer alıyor.

Bu arada A.K'nin, arkadaşı F.M. ile sokakta bulunan sitede yaşayan babasını ziyaret ettiği, evden ayrılıp araca binecekleri sırada yaya olarak bekleyen şüphelinin silahlı saldırısına uğradıkları öğrenildi.

KAMERA KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, ortaya çıkan başka bir güvenlik kamerası kaydında, saldırganın ateş ederek araca doğru geldiği ve çevredekilerin kaçıştığı görülüyor.

CAMDAN ATLAYARAK KAÇTI
Araçta bulunan kişinin ateş edilmesi üzerine aracın şoför camından atlayarak kaçması, şüphelinin kaçan kişiyi ateş ederek kovalaması da görüntülere yansıyor.

BU KESİNLİKLE SİYASİ BİR OLAY DEĞİL, BİZ SİYASETTEN ÇOK UZAK BİR AİLEYİZ
Öte yandan hayatını kaybeden Abdulkadir Anas'ın babası olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Acılı baba Anas "Bu kesinlikle siyasi bir olay değil, biz siyasetten çok uzak bir aileyiz" dedi.

Saldırı, dün saat 22.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, içerisinde Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas, arkadaşı F.M. ve koruması E.K.'nin bulunduğu park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile susturucu takılmış silahla saldırıda bulunmuştu. Saldırıda şoför koltuğunda oturan Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Filistin uyruklu F.M. ve Anas'ın koruması E.K. yaralanmıştı. Filistinli iş adamına silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı F.M. ve E.K.'yi ambulansa alarak müdahalede bulunmuştu. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan F.M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Anas'ın koruması E.K'nin ise ayağından yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Onlarca kurşunun sıkıldığı saldırıda olay yeri inceleme ekipleri, çevrede ve otomobilde uzun süre incelemelerde bulunmuştu. Yapılan incelemelerde, olay yerinde susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştu. İncelemelerin ardından Abdulkadir Anas'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı.

"BU KESİNLİKLE SİYASİ BİR OLAY DEĞİL, BİZ SİYASETTEN ÇOK UZAK BİR AİLEYİZ"
Silahlı saldırıda oğlunu kaybeden acılı baba Anas olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Silahlı saldırıda oğlunu kaybetmesinin ardından ambulans ve polisin hemen olay yerine geldiğini belirten baba, "Polisler çok ciddi bir şekilde çalıştılar, bizimle ilgilendiler. Onlara çok teşekkür ederim. Bu kesinlikle siyasi bir olay değil, biz siyasetten çok uzak bir aileyiz. Biz Filistinliyiz ama İsrail vatandaşıyız. Pasaportumuz da İsrail pasaportu, Türkiye'ye çok sık gelip gidiyoruz. Saldırının sebebini henüz bilmiyoruz. Polisin araştırmaları devam ediyor. Saldırganların bir an önce yakalanıp tutuklanmasını istiyoruz. Ölen oğlum her zaman Türkiye'ye gidip gelirdi, dün de Türkiye'ye küçük kızı ile gelmişti. Ben de onları ziyarete gelmiştim. Oğlum Türkiye'yi çok severdi. Biz hiç tehdit almadık, başımıza ilk kez böyle bir olay geliyor" şeklinde konuştu.

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