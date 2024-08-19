Kağıthane’de bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü! Suikast anı kamerada | Hayatını kaybeden Abdulkadir Anas’ın babası konuştu

Görüntülerde, olay yerine yaya olarak gelen saldırganın, ateş ettikten sonra bir cipe binerek uzaklaşması yer alıyor.

Bu arada A.K'nin, arkadaşı F.M. ile sokakta bulunan sitede yaşayan babasını ziyaret ettiği, evden ayrılıp araca binecekleri sırada yaya olarak bekleyen şüphelinin silahlı saldırısına uğradıkları öğrenildi.

KAMERA KAYDI ORTAYA ÇIKTI Öte yandan, ortaya çıkan başka bir güvenlik kamerası kaydında, saldırganın ateş ederek araca doğru geldiği ve çevredekilerin kaçıştığı görülüyor.

CAMDAN ATLAYARAK KAÇTI Araçta bulunan kişinin ateş edilmesi üzerine aracın şoför camından atlayarak kaçması, şüphelinin kaçan kişiyi ateş ederek kovalaması da görüntülere yansıyor.

BU KESİNLİKLE SİYASİ BİR OLAY DEĞİL, BİZ SİYASETTEN ÇOK UZAK BİR AİLEYİZ

Öte yandan hayatını kaybeden Abdulkadir Anas'ın babası olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Acılı baba Anas "Bu kesinlikle siyasi bir olay değil, biz siyasetten çok uzak bir aileyiz" dedi.

Saldırı, dün saat 22.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, içerisinde Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas, arkadaşı F.M. ve koruması E.K.'nin bulunduğu park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile susturucu takılmış silahla saldırıda bulunmuştu. Saldırıda şoför koltuğunda oturan Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Filistin uyruklu F.M. ve Anas'ın koruması E.K. yaralanmıştı. Filistinli iş adamına silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.