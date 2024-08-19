Dilan Polat çıktı mı, tahliye oldu mu? Dilan Polat serbest mi? Karar çıktı

Dilan Polat, kasım ayından bu yana tutuklu olarak cezaevinde bulunuyordu. Ancak son gelişmelerle birlikte tahliye edilmesine karar verildi. Mahkeme, Polat'ın suçlamalarla ilgili olarak tutuksuz yargılanmasına hükmetti.
Dilan Polat, kasım ayından bu yana tutuklu olarak cezaevinde bulunuyordu. Ancak son gelişmelerle birlikte tahliye edilmesine karar verildi. Mahkeme, Polat'ın suçlamalarla ilgili olarak tutuksuz yargılanmasına hükmetti.
Dilan Polat'ın tahliyesinde dönüm noktası, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan 909 sayfalık detaylı rapor oldu. Bu rapor, Polat'ın hesap hareketlerini ve şirketle ilgili finansal aktiviteleri incelendiğinde herhangi bir yasadışı para transferine rastlanmadığını ortaya koydu. Rapor, Polat'ın şirketlerdeki yetkilerinin sınırlı olduğunu ve karar alma süreçlerinde Engin Polat ve Sezgin Polat'ın etkin olduğunu belirtti.
Dilan ve Engin Polat, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından yargılanmakta. Bu suçlamalarla 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Ancak MASAK'ın raporu, bu suçlamalardan bazılarının dayanaksız olduğunu gösterdi.
Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz'un yapmış olduğu itiraz, 8. ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edilerek, Polat'ın tüm suçlamalardan tahliyesine ve yurtdışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartı getirilmesine karar verildi.
Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına, 4-5 ve 6 Eylül tarihlerinde devam edilecek. Bu duruşmalar, sanıkların suçlamalara karşı savunmalarını yapmaları için önemli bir fırsat sunacak.
1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat dahil 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu operasyon, MASAK'ın ön inceleme raporu sonrasında gerçekleşmiş ve şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve defterlere el konulmuştu.
Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir sosyal medya fenomeni ve iş kadınıdır. Ailesi üç çocuklu olup, Dilan ortanca çocuktur. Annesini genç yaşta kaybettikten sonra bir süre teyzeleri tarafından büyütülmüştür. İş hayatına doğum fotoğrafçılığı yaparak başlamış ve zamanla ünlü isimlerin fotoğrafçılığını üstlenmiştir. Daha sonra ablasıyla birlikte güzellik merkezleri açarak bu alanda da başarılı bir kariyer yürütmüştür
Dilan Polat, sosyal medya üzerinde oldukça aktif bir şekilde yer almakta ve Instagram'da 5 milyondan fazla takipçiye sahiptir. Ayrıca, Dilan Polat hakkında 'suç gelirlerinin aklanması' gibi ciddi suçlamalarla ilgili davalarda ismi geçmektedir, fakat son zamanlarda MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir yasa dışı para transferi yapılmadığı sonucuna varılmıştır