Dilan Polat çıktı mı, tahliye oldu mu? Dilan Polat serbest mi? Karar çıktı

Dilan Polat 'ın avukatı Sevinç Horoz'un yapmış olduğu itiraz, 8. ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edilerek, Polat'ın tüm suçlamalardan tahliyesine ve yurtdışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartı getirilmesine karar verildi.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına, 4-5 ve 6 Eylül tarihlerinde devam edilecek. Bu duruşmalar, sanıkların suçlamalara karşı savunmalarını yapmaları için önemli bir fırsat sunacak.

1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat dahil 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu operasyon, MASAK 'ın ön inceleme raporu sonrasında gerçekleşmiş ve şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve defterlere el konulmuştu.

Dilan Polat Kimdir?

Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir sosyal medya fenomeni ve iş kadınıdır. Ailesi üç çocuklu olup, Dilan ortanca çocuktur. Annesini genç yaşta kaybettikten sonra bir süre teyzeleri tarafından büyütülmüştür. İş hayatına doğum fotoğrafçılığı yaparak başlamış ve zamanla ünlü isimlerin fotoğrafçılığını üstlenmiştir. Daha sonra ablasıyla birlikte güzellik merkezleri açarak bu alanda da başarılı bir kariyer yürütmüştür

Dilan Polat, sosyal medya üzerinde oldukça aktif bir şekilde yer almakta ve Instagram'da 5 milyondan fazla takipçiye sahiptir. Ayrıca, Dilan Polat hakkında 'suç gelirlerinin aklanması' gibi ciddi suçlamalarla ilgili davalarda ismi geçmektedir, fakat son zamanlarda MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir yasa dışı para transferi yapılmadığı sonucuna varılmıştır