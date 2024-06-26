İzmir Menderes’te fabrika yangını! Depoda başladı imalathaneye sıçradı

İzmir Menderes'teki Akçaköy Mahallesi'nde bulunan kamp ve plaj sandalyesi üreten fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü, bitişiğindeki imalathane bölümüne ve bir otomobile sıçradı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen iki itfaiye personeli, sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edildi.

DEPO VE İMALATHANE HASAR ALDI

Yangın nedeniyle depo ve imalathane bölümünde hasar oluştu, otomobil kullanılamaz hale geldi.

