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İzmir Menderes'te fabrika yangını! Depoda başladı imalathaneye sıçradı

İzmir Menderes'te bulunan bir sandalye fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, imalathaneye ve fabrika önündeki otomobile sıçradı. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında fabrikanın depo ve imalathane bölümünde hasar oluştu, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 09:54 Güncelleme 26 Haziran 2024, 09:54
İzmir Menderes’te fabrika yangını! Depoda başladı imalathaneye sıçradı

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İzmir Menderes'teki Akçaköy Mahallesi'nde bulunan kamp ve plaj sandalyesi üreten fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü, bitişiğindeki imalathane bölümüne ve bir otomobile sıçradı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen iki itfaiye personeli, sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edildi.

DEPO VE İMALATHANE HASAR ALDI
Yangın nedeniyle depo ve imalathane bölümünde hasar oluştu, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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