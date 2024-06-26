Mahalleli kötü kokular yayılınca bulmuştu | Esenyurt’taki olayda detaylar ortaya çıktı! Vücudunun çeşitli yerlerinde...

35 YAŞLARINDA BİR KADIN

Mahalle sakinleri, arazide bir kadın cesedi olduğunu gördü, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin 35 yaşlarında bir kadına ait olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde kadının vücudunda darp izlerine rastlandı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Nurcan Tekdemir. Ekiplerin yaptığı incelemede cenazenin Nurcan Tekdemir'e ait olduğu belirlendi. Tekdemir'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek. EPİLEPSİ KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

Yapılan ilk incelemelerde genç kadının epilepsi hastası olduğu, bu sebeple kriz geçirip düştüğü değerlendirildi. Ağzında köpükler olan kadının krizden kaynaklı öldüğü ihtimali üzerinde de duruluyor. Tekdemir'in bacağındaki morlukların, düşme sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtiliyor.

Tekdemir'in cesedinin bulunduğu patika yolun ise evine giderken kısa güzergah yolu olduğu için tercih edebileceği belirtildi. Tekdemir'in kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN