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Mahalleli kötü kokular yayılınca bulmuştu | Esenyurt'taki olayda detaylar ortaya çıktı! Vücudunun çeşitli yerlerinde...

İstanbul'da, dün ağaçlık alanda bulunan cenazenin Nurcan Tekdemir'e ait olduğu belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde, genç kadının epilepsi hastası olduğu ve bu hastalıkla ilgili geçirdiği kriz sonucu ölmüş olabileceği ihtimali değerlendirildi. Bacağında morluklar olduğu belirlenen Tekdemir'in, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi ile netlik kazanması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 09:55 Güncelleme 26 Haziran 2024, 15:00
Mahalleli kötü kokular yayılınca bulmuştu | Esenyurt’taki olayda detaylar ortaya çıktı! Vücudunun çeşitli yerlerinde...

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Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi.

KÖTÜ KOKULAR GELDİ
Mahalle sakinleri boş araziden kötü bir koku geldiğini fark etti.

Esenyurt'ta boş arazide kadın cesedi bulundu

Kokunun nedenini anlamaya çalışan vatandaşlar boş araziye gitti.

35 YAŞLARINDA BİR KADIN
Mahalle sakinleri, arazide bir kadın cesedi olduğunu gördü, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin 35 yaşlarında bir kadına ait olduğunu belirledi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde kadının vücudunda darp izlerine rastlandı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Nurcan Tekdemir.Nurcan Tekdemir.

Ekiplerin yaptığı incelemede cenazenin Nurcan Tekdemir'e ait olduğu belirlendi. Tekdemir'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek.

EPİLEPSİ KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?
Yapılan ilk incelemelerde genç kadının epilepsi hastası olduğu, bu sebeple kriz geçirip düştüğü değerlendirildi. Ağzında köpükler olan kadının krizden kaynaklı öldüğü ihtimali üzerinde de duruluyor. Tekdemir'in bacağındaki morlukların, düşme sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtiliyor.

Tekdemir'in cesedinin bulunduğu patika yolun ise evine giderken kısa güzergah yolu olduğu için tercih edebileceği belirtildi.

Tekdemir'in kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

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