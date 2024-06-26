Sosyal medya fenomeni Büşra Karademir polisi vurmuştu! Olayın detayları ortaya çıktı: Dudakların çok güzel sarıl bana sevgili olalım

Öte yandan Büşra Karademir 'in ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla olmaz üzere toplam 10 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.

Ay ile Karademir önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Karademir'in avukatları Şule Ak ve Eriş Önen, "Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.

Mahkemenin de titiz ve tarafsız bir yargılama yürüteceğinden ve müvekkilimizin masumiyetinin ortaya çıkacağından şüphe etmiyoruz" dedi.