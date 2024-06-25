Gaziantep İslahiye’de anız yangını! Zeytin bahçesi ve üzüm bağları zarar gördü



YANGINLARIN 3'TE 1'İ ANIZDAN ÇIKIYOR



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, anız yakma başta olmak üzere orman yangınlarına sebep olmanın caydırıcı cezaları, ciddi hapis cezaları olduğu uyarısında bulundu.



Geçtiğimiz günlerde SABAH'a konuşan Yumaklı, "2024 yılında çıkan 1.043 orman yangınında, 4.062 hektar (5.600 futbol sahası) orman alanı zarar gördü. Yangınlar üçte birine karşılık gelen 303 adedi kırsal alanda (anız yakılması, tarla-bahçe temizliği, yol kenarı temizliği gibi) başlayarak orman alanına sıçradı. Sadece bu yangınlarda 1.454 hektar (2 bin futbol sahası) orman alanı zarar gördü" bilgisini verdi.

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