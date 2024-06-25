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Gaziantep İslahiye'de anız yangını! Zeytin bahçesi ve üzüm bağları zarar gördü

Gaziantep İslahiye'de bulunan Şahmaran Mahallesi kırsalında anızların tutuşmasıyla başlayan yangın rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgedeki zeytin bahçesi ve üzüm bağları zarar gördü.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 10:54 Güncelleme 25 Haziran 2024, 11:05
Gaziantep İslahiye’de anız yangını! Zeytin bahçesi ve üzüm bağları zarar gördü

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, anız yangınında 10 dönüm anız yanarken, 200 zeytin ağacı ve 400 üzüm bağı zarar gördü.

RÜZGARIN ETKİSİYLE ZEYTİN BAHÇESİ VE ÜZÜM BAĞINA SIÇRADI

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta Şahmaran Mahallesi kırsalında dün akşam saatlerinde anızların tutuşmasıyla başlayan yangın rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakındaki zeytin bahçesi ve üzüm bağlarına sıçradı.



1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerine, çiftçiler traktörleriyle destek verdiği yangın 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGININ BİLANÇOSU

Yangında,10 dönüm anız yanarken, 400 üzüm bağı ile 200 zeytin ağacı da zarar gördü.

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YANGINLARIN 3'TE 1'İ ANIZDAN ÇIKIYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, anız yakma başta olmak üzere orman yangınlarına sebep olmanın caydırıcı cezaları, ciddi hapis cezaları olduğu uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde SABAH'a konuşan Yumaklı, "2024 yılında çıkan 1.043 orman yangınında, 4.062 hektar (5.600 futbol sahası) orman alanı zarar gördü. Yangınlar üçte birine karşılık gelen 303 adedi kırsal alanda (anız yakılması, tarla-bahçe temizliği, yol kenarı temizliği gibi) başlayarak orman alanına sıçradı. Sadece bu yangınlarda 1.454 hektar (2 bin futbol sahası) orman alanı zarar gördü" bilgisini verdi.

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