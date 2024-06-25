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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yangın: Havadan karadan müdahale sürüyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Saat 16.00'da başlayan yangına 2 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozer ile müdahale sürüyor.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 17:37 Güncelleme 25 Haziran 2024, 17:37
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yangın: Havadan karadan müdahale sürüyor

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.


Kemalpaşa'da yangın!

Kemalpaşa ilçesi Nazarköy Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.



İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Yangına, 2 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozer ile müdahale sürüyor.

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