Ankara’da felaketin eşiğinden dönüldü! İşçilerin kullandığı konteynerler cayır cayır yandı!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir şantiye alanında işçilerin kullandığı konteynerler çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan bir şantiye alanında işçilerin kullandığı konteynerlerde çıktı. Alevleri gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Konteynerlerin kullanılamaz hale geldiği yangında yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.