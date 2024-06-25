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Ankara'da felaketin eşiğinden dönüldü! İşçilerin kullandığı konteynerler cayır cayır yandı!

Ankara Çankaya'da neredeyse felaket yaşanıyordu. Öğle saatlerinde işçilerin kullandığı konteynerlerde yangın çıktı, konteynerler adeta ateş toğuna döndü. Çıkan yangında neyse ki ölen veya yaralanan olmadı.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 20:55 Güncelleme 25 Haziran 2024, 20:58
Ankara’da felaketin eşiğinden dönüldü! İşçilerin kullandığı konteynerler cayır cayır yandı!

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir şantiye alanında işçilerin kullandığı konteynerler çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan bir şantiye alanında işçilerin kullandığı konteynerlerde çıktı. Alevleri gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Şantiyede işçilerin kullandığı konteynerler yandı

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Konteynerlerin kullanılamaz hale geldiği yangında yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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