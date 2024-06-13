Stres çarklarının içindeki araba nerede? 10 saniyeniz başladı! Zeka testini 1899 kişiden sadece 44’ü bulabildi

Sosyal medyanın yeni fenomeni haline gelen zeka testleri ve görsel bulmacalar, milyonlarca kullanıcının ilgisini çekiyor. Bu eğlenceli etkinlikler, sadece zekanızı değil, aynı zamanda gözlem yeteneğinizi de sınıyor. Son trendlerden biri ise stres çarkı içinde saklanmış tek bir arabanın bulunması gereken görsel bulmaca oldu. Bu tür bulmacalar gözlerinizi ve zekanızı eğlenceli bir şekilde zorlarken, aynı zamanda sosyal medya kullanıcılarının etkileşimini de artırıyor.