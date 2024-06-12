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Ümraniye'de skandal olay: Kardeşi sınıfta kalınca öğretmeni yumrukladı! Gözaltına alındı

İstanbul Ümraniye'de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmaya giden bir veli öğretmeni yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Skandala tepki yağarken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 14:59 Güncelleme 12 Haziran 2024, 15:17
Ümraniye’de skandal olay: Kardeşi sınıfta kalınca öğretmeni yumrukladı! Gözaltına alındı

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İstanbul Ümraniye'de öğretmeni yumruklayan saldırgan gözaltına alındı.

Ümraniye'de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmak için okula giden İbrahim Durmaz, öğretmenler odasında Vedat Kömür ve Orhan Bozkurt ile tartışmaya başladı.

ÖĞRETMENE YUMRUK!
"Sen benim babamın arkasından konuşamazsın" diyen Durmaz öğretmenlerden birine yumruk attı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI
Öğretmene saldıran İbrahim Durmaz gözaltına alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Ümraniye ilçesindeki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmenler odasında bir öğretmenimize yapılan fiziki saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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