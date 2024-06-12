Ümraniye’de skandal olay: Kardeşi sınıfta kalınca öğretmeni yumrukladı! Gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

Öğretmene saldıran İbrahim Durmaz gözaltına alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Ümraniye ilçesindeki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmenler odasında bir öğretmenimize yapılan fiziki saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.