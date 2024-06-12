Zeka testi: 2524 kişiden sadece 68’i bulabildi! Resimdeki 3 çilek nerede?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Bu tür görsel zeka testleri, son zamanlarda büyük bir ilgi görüyor ve insanlar bu tür bulmacaları çözmek için sabırsızlanıyor. Özellikle Macar illüzyon ustası Gergely Dudás tarafından tasarlanmış olan bu test, zeka oyunlarına ilgi duyan herkesi heyecanlandırıyor. Testin özelliği, benzer renkteki meyveler arasında çilekleri tespit etmenizi gerektirmesi. Bu görev, yalnızca görsel detaylara dikkat eden ve hızlı karar verebilen bireyler için tasarlanmış.