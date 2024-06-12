SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Zeka testi: 2524 kişiden sadece 68'i bulabildi! Resimdeki 3 çilek nerede?

Bugün karşınıza zihninizi ve gözlem yeteneklerinizi zorlayacak bir görsel zeka bulmacası çıkıyor. Bu testte, bir grup domatesin arasında ustaca saklanmış üç çileği bulmanız gerekiyor. Görünüşte basit gibi görünen ancak dikkatli ve keskin gözlem becerilerinizi sınayan bu zeka oyunu, size tam anlamıyla yeni bir meydan okuma sunuyor. Göreviniz, detaylara odaklanarak bu kurnazca hazırlanmış bulmacayı çözmek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 09:04 Güncelleme 13 Haziran 2024, 09:05
Zeka testi: 2524 kişiden sadece 68’i bulabildi! Resimdeki 3 çilek nerede?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu tür görsel zeka testleri, son zamanlarda büyük bir ilgi görüyor ve insanlar bu tür bulmacaları çözmek için sabırsızlanıyor. Özellikle Macar illüzyon ustası Gergely Dudás tarafından tasarlanmış olan bu test, zeka oyunlarına ilgi duyan herkesi heyecanlandırıyor. Testin özelliği, benzer renkteki meyveler arasında çilekleri tespit etmenizi gerektirmesi. Bu görev, yalnızca görsel detaylara dikkat eden ve hızlı karar verebilen bireyler için tasarlanmış.

Göreviniz:

Resimde, birbirine benzer birçok kırmızı meyve ve sebze içerisinde gizlenmiş üç çileği bulmalısınız. İlk bakışta hepsi birbirine benziyor olabilir, ancak dikkatli incelemelerle çilekleri ayırt edebilirsiniz. Bu test, sadece birkaç saniye içinde çözülebiliyor ve hızlı bulanlar gerçekten dikkatli gözler olduğunu kanıtlıyor.

Resimdeki 10 hayvan nerede?
Pizzacıdaki 6 kelime nerede?
Sirkteki 8 hayvan nerede?
Hayvanların arasındaki fili bulabilir misin?
Hatalarınızdan ders alıyor musunuz? Açmayı seçtiğiniz kapı bize bunu gösterecek
Kartpostaldaki ördek nerede?

Süreniz başladı! Şimli saniyeler içinde çilekleri bulup dünya rekorunu kırma şansınız var. Bulamadıysanız endişelenmeyin, çünkü bu, gözlem yeteneğinizi geliştirmek için harika bir fırsat.

Cevap:

Çözümü bulmakta zorlanıyorsanız, endişelenmeyin; çünkü bazen en basit görünen görevler bile en zorlayıcı olanlardır. Evet çilekleri resimde aramaktan vazgeçenler... Evet sizin için cevabı detaylı bir şekilde açıkladık.

Resim: Gergely Dudás

TÜM ZEKA TESTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’ın CHP’ye ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı! Görüşmenin sonunda verilen dosyada neler vardı? Özgür Özel açıkladı
MİT casusluk operasyonunda yakalamıştı| Ahmet Ersin Tumlucalı’nın ailesi de işin içinde çıktı! İhanetin bedeli: 300 bin euro
İHH
Kadınlara emeklilik fırsatı: 4 önemli destek masada! Doğum izni artacak mı? Prim ve yaş desteği nasıl uygulanacak?
Başkan Erdoğan, İspanya’da: Kral 6. Felipe ile görüştü! Gündem Gazze: Soykırımcı İsrail’e baskı artmalı
100 yarışmacı, 100 kategori, 1.000.000 TL ödül! Beklenen gün geldi: Alan bu akşam ilk bölümüyle atv’de başlıyor...
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Temmuz zammına son 20 gün! Kim ne kadar, kaç TL verilecek? Enflasyon oranı+refah payı+taban aylıkları…
Galatasaray ilk büyük transfer savaşının fitilini ateşledi! Yönetim Fenerbahçe’nin çok istediği Hojbjerg için devreye girdi
FED faiz kararını açıkladı! İşte altın, euro, dolarda son durum.... | FED Başkanı Powell’den kritik açıklamalar: Güven verici değildi
SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş’ın yeni transferi Gabriel Paulista İstanbul’da!
İsrail basını yazdı: Hamas’ın ateşkes anlaşmasında Türkiye’nin garantör olmasını talep ettiği iddia edildi
Basketbolda şampiyon Fenerbahçe Beko! Kanarya Anadolu Efes’i seride 3-1 yenerek kupaya uzandı
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde memurlar iş bıraktı: Bize ekmek yoksa size huzur yok
Çin, Rusya, Ankara, Brezilya... BRICS trafiği! Başkan Erdoğan’dan önemli kabul | Bakan Fidan ve Vieira’dan ortak basın toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir
SON DAKİKA