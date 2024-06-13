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Zeka testi: Mantarların içindeki fare nerede? 2110 kişiden sadece 72'si bulabildi

Dijital dünyada sıklıkla karşımıza çıkan görsel illüzyonlar, zihnimizi sınamakla kalmıyor, bazen kişilik özelliklerimizi de ortaya çıkarabiliyor. Optik illüzyonlar, sosyal medya platformlarında birer zeka testi gibi yayılarak kullanıcıları meydan okumaya davet ediyor.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 10:45 Güncelleme 13 Haziran 2024, 10:48
Zeka testi: Mantarların içindeki fare nerede? 2110 kişiden sadece 72’si bulabildi

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Şimdi gözlerinizi dört açın; aşağıdaki resimdeki hamsterı bulmak için dünya rekorunu kırmaya hazır mısınız? Deneyi düzenleyen uzmanlar, kullanıcıların bu küçük canlıyı ortalama olarak 15 saniyede fark ettiğini belirtiyor. Hadi, hep birlikte bu gizemi çözmeye başlayalım.

Görsel Düşünce Bulmacaları: Kişilik Özelliklerini Aydınlatan Optik İllüzyonlar

İnternet üzerinde hızla yayılan görsel zeka bulmacaları, yalnızca iyi bir gözlem yeteneği gerektirmiyor. Aynı zamanda, bireylerin kişilik özelliklerini belirginleştirmede de oldukça usta. Bu optik illüzyon içerisinde, renkli mantarların arasına saklanmış bir hamsterı bulmanız için sadece 15 saniyeniz var. Fakat, bu küçük yaratığı seçmenin hiç de kolay olmadığını söylemek zorundayız. Şimdi, resme odaklanarak arayışa başlayabilirsiniz.

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Viral Çılgınlık: Görsel Meydan Okumalar

Söz konusu resim, bir görsel meydan okuma haline gelerek kısa sürede popülerlik kazandı.

Gizli Bir Yaşam: Renkli Mantarlar Arasındaki Hamster

Bu resimde göze çarpan çok sayıda renkli mantar bulunuyor. Mantarların çeşitli boyutları ve renkleri, hamsterı tespit etmeyi zorlaştırıyor.

Zamanla Yarış: 15 Saniyeniz Var

Bu zorluğa rağmen, birçok gözlemci bu süre zarfında hamsterı fark edebildi ve hatta bazıları bu süreçte dünya rekorunu kırarak saniyeler içinde bulduğunu iddia etti. Bu yüzden, sürenizi 15 saniyeye çıkarıyoruz. Hamsterı bulursanız, siz de bir rekortmen olabilirsiniz. Dolayısıyla, zamanınızı iyi kullanın ve tekrar resme göz atın.

İpuçları Paylaşımı: Gözlerinizi Dört Açın

Aranan hamster sadece başı ve gözleri ile sınırlı. Tüm vücudu aramakla yükümlü değilsiniz. Şimdi, turuncu bir mantarın ardından sizi izleyen küçük gözleri arayın. Şu ana kadar bulmuş olmanız muhtemel.

Tekrar resme bakın; cevabınız bir yuvarlak içerisinde saklı.

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