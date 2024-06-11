Zeka testi: Resimdeki 10 hayvan nerede? 962 kişiden sadece 8’i bulabildi

Optik yanılsamalar beynimizin görsel bilgiyi nasıl organize ettiğini ve yorumladığını anlamamıza yardımcı olur. Bu yanılsamalar çelişkili veya belirsiz verileri anlama yeteneğimizi test ederek algının karmaşıklığını ortaya koyar. Aynı zamanda, hem sağlıklı bireylerin hem de görme engelli kişilerin görsel bilgiyi nasıl işlediğini incelemek için de kullanılır.