Zeka testi: 624 kişiden 35’i 9 saniyede bulabildi! Portakalların içindeki kavun nerede?

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir görsel, zeka ve gözlem yeteneğinizi test ediyor. Portakal lar arasında gizlenmiş bir kavun dilimi kullanıcıları 9 saniye içinde meyveyi bulmaya davet ediyor. İşte bu yeni görsel bulmaca insanları hem şaşırtıyor hem de eğlendiriyor. Peki, portakalların içindeki kavun nerede? 624 kişiden 35'i 9 saniyede bulabildi.

NEDEN BU KADAR ZOR?

Meyvelerin renk ve dokularının benzer olması, gözlerimizin ayırt etme yeteneğini sınıyor. Eğer gözlerinizi dört açarsanız ve resme yakından bakarsanız, saklı kavunu belki de bulabilirsiniz. Ancak çoğu kişi verilen kısa sürede başarısız oluyor ve bu da görselin daha da popüler hale gelmesine neden oluyor.