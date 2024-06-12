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Zeka testi: 624 kişiden 35'i 9 saniyede bulabildi! Portakalların içindeki kavun nerede?

Bu zeka oyunu soyulmuş portakal dilimleri arasına ustaca yerleştirilmiş bir dilim kavun ile zihni zorluyor. Görsel benzerlikler nedeniyle kavunu fark etmek hiç de kolay değil. Rengi ve dokusu itibariyle portakallara oldukça benzeyen kavun, dikkatli gözler için bile zorlayıcı bir bulmaca sunuyor.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 08:13 Güncelleme 13 Haziran 2024, 08:13
Zeka testi: 624 kişiden 35’i 9 saniyede bulabildi! Portakalların içindeki kavun nerede?

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Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir görsel, zeka ve gözlem yeteneğinizi test ediyor. Portakallar arasında gizlenmiş bir kavun dilimi kullanıcıları 9 saniye içinde meyveyi bulmaya davet ediyor. İşte bu yeni görsel bulmaca insanları hem şaşırtıyor hem de eğlendiriyor. Peki, portakalların içindeki kavun nerede? 624 kişiden 35'i 9 saniyede bulabildi.

NEDEN BU KADAR ZOR?

Meyvelerin renk ve dokularının benzer olması, gözlerimizin ayırt etme yeteneğini sınıyor. Eğer gözlerinizi dört açarsanız ve resme yakından bakarsanız, saklı kavunu belki de bulabilirsiniz. Ancak çoğu kişi verilen kısa sürede başarısız oluyor ve bu da görselin daha da popüler hale gelmesine neden oluyor.

İPUÇLARI VE ÇÖZÜMLER

Eğer bu zeka oyununda başarılı olmak istiyorsanız işte bir ipucunuz geldi. Resmin alt köşelerine dikkatlice bakın. Kavun dilimi, kendine özgü hafif farklarla kendini ele veriyor. Daha yuvarlak kenarlar ve merkeze doğru azalan renk yoğunluğu, kavunu portakallardan ayırt etmenize yardımcı olabilir.

İŞTE KAVUNUN YERİ!

Kavunu hala bulamadıysanız endişelenmeyin, size yardımcı olmak için meyvenin yerini kırmızı bir çember içinde işaretledik. Bu eğlenceli görsel zeka testi, hem gençleri hem de yetişkinleri kendine çekmeyi başarıyor ve bulmaca severler arasında hızla popüler bir hale geliyor.

Portakallar arasında saklanan kavun dilimi, görsel algıyı güçlendiren ve eğlenceli zaman geçirmenizi sağlayan mükemmel bir bulmaca. Şimdi sıra sizde, görsel zeka oyunumuzda ne kadar başarılı olabileceğinizi test edin.

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