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Astrolog Meral Güven'den ağza alınmayacak küfürler! Fenerbahçelileri hedef aldı! Yeni paylaşım geldi! Savcılık harekete geçti

Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını ileri süren ve haftalardır gündemde olan Astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından gelen yorumlara küfürlerle yanıt verdi. Önce "Oh canıma değsin, beter olun" paylaşımında bulunan Güven, açtığı canlı yayında skandal açıklamalarda bulundu.Taraftarların tepkisi üzerine sosyal medya hesabını kapatan Güven'den yeni bir paylaşım daha geldi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı astrolog Meral Güven'in yaptığı paylaşımla ilgili resen soruşturma başlattı.İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 09:10 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 16:21
Astrolog Meral Güven’den ağza alınmayacak küfürler! Fenerbahçelileri hedef aldı! Yeni paylaşım geldi! Savcılık harekete geçti

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Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Konya deplasmanında kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray'ı mağlup etmesinin ardından bir anda gündeme gelen Astrolog Meral Güven'in açıklamaları ise bütün haftaya damga vurmuştu.

İki takım arasında geçen şampiyonluk yarışında astrolog Meral Güven de yaptığı yorumlarla ısrarla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını anlatmıştı.

Astrolog Meral GüvenAstrolog Meral Güven

Fenerbahçe'nin ipi önde göğüsleyeceğini iddia eden Meral Güven, yaptığı yorumlarla sosyal medyada prim yapıp takipçi ve izlenme sayılarını hızla artırdı.

YORUMLARI KALDIRAMADI
Ancak Güven'in söylediklerinin aksine Galatasaray şampiyon oldu. Bunun ardından Meral Güven ile alakalı sosyal medyada mizah içeren paylaşımlar yapıldı.

Fenerbahçe'nin mucize bir şekilde şampiyon olacağını söyleyen Meral Güven, bu yorumları kaldıramadı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Meral Güven, kullandığı ifadelerle Fenerbahçeli taraftarları çileden çıkarttı.

"OH CANIMA DEĞSİN, BETER OLUN"
Astrolog Meral Güven paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yüce Mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı. Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfür edip, beni tehdit ediyordunuz ve adamın böyle işte hevesini kursağında bırakırlar. Oh canıma değsin, beter olun. Allah'a ortak koşmak neymiş gördünüz mü? Rabbim sana şükürler olsun dualarımı kabul ettin. Yarabbim çok şükür. Beni Allah gibi gördünüz ya alın bakalım sonuca, beter olun öyle küfür edilmez böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar."

"ALLAH'A ŞİRK KOŞMAK NEYMİŞ GÖRDÜNÜZ MÜ?"
Allah'a şirk koşmak neymiş gördünüz mü? Rabbim sana şükürler olsun dualarımı kabul ettin.

Beni Allah gibi gördünüz, alın bakın sonuca. Beter olun. Öyle küfür edilmez, böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar.

"SIRA G.SARAY'A DA GELECEK"
Ben size gidin beni manşet mi yapın dedim? Allah'a ortak koşan insanlar her zaman eksiklerdir. Sıra Galatasaray tarafına da gelecek."

"ALLAH'IN DEDİĞİ OLUR"
Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ben üç yıldır hep doğru cevaplar verdim.

Bir kez takdir görmedim. Ben salak mıyım? Küfür etmeden önce düşünecektiniz. Trabzonsporlular da heykelimi dikiyordu. Allah'ın dediği olur. Bunu da bir kenara yazın."

CANLI YAYIN AÇTI

Çirkin yorumlarının ardından hızını alamayan Güven, bu kez de sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Güven, bu yayında da yine futbolseverleri hedef alıp, ağza alınmayacak küfürler yağdırdı.

SKANDAL SAVUNMA
Ekol TV'ye açıklamada bulunan Astrolog Meral Güven çıplak fotoğraflarının yayımlandığını görünce sinirlerine hakim olamadığını iddia ederek, "Bütün ailemin dahil edildiği bir grupta çıplak fotoğraflarım paylaşılmış. Ben de o çıplak resmi görünce tutamadım kendimi. Alkol aldım ve küfür ettim." ifadelerini kullandı.

1 haftadır paylaşım yapmadığını, adına fake hesaplar açıldığını ileri süren Güven, "Ama nedenini başında söyledim. Sadece benim küfürlerim ortaya çıkarılmış. İnanmayın bu hesaplara, hesaplar bize ait değil. Ben gerizekalı mıyım? Neden öyle bir paylaşım yapayım? Ben o kadar dengesiz bir insan mıyım? Ben niye kendimi sıkıntıya sokayım? Neden kendimi insanlara düşman edeyim? TikTok'ta yayınlar açtım doğru burada küfür ettim ama bunu bana yapanlara yaptım. Sizinki Allah da beni şeytan mı peydah etti kardeşim. "şeklinde konuştu.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK'nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlattı.

Öte yandan Güven sosyal medya hesabını kapattı.

Astrolog Meral Güven'in yeni hesabı olduğu iddia edilen başka bir hesaptan ise paylaşımlar yapıldı.

O paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Şahsım adına İlk ve son açıklamadır. Kendi şahsi yapmadığım paylaşımlar yüzünden üzerime iftira attınız benim adıma açılan fake hesaplar ile itibar suikasti yaptınız yetmedi ölmüş çocuğuma 7 sülaleme ağıza alınmayacak hakaretler ettiniz. yetmedi 80 yaşındaki bunak çıktı spor programında bana neler dedi. Dayanacak sabrım kalmadı.dün gece yaşanan şahsım adına küfürlü canlı yayınım siz Fenerbahçe taraftarı yüzünden beni doldurmanız yüzünden oldu. Pişmanım. Bu saatten sonra adıma açılan her türlü fake hesabı her türlü itibar suikastine adalet karşısında cevap vereceğim. Avukatım prof. Halil durmuş ile işbirliği yapmaktayım. Kamuoyuna duyurulur.

Aynı hesaptan "Ey Müslüman, edep nedir diye arar sorarsan bil ki edep, ancak her edepsizin edepsizliğine sabır ve tahammül etmektir." şeklinde bir paylaşım daha yapıldı.

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