Astrolog Meral Güven’den ağza alınmayacak küfürler! Fenerbahçelileri hedef aldı! Yeni paylaşım geldi! Savcılık harekete geçti

SKANDAL SAVUNMA

Ekol TV'ye açıklamada bulunan Astrolog Meral Güven çıplak fotoğraflarının yayımlandığını görünce sinirlerine hakim olamadığını iddia ederek, "Bütün ailemin dahil edildiği bir grupta çıplak fotoğraflarım paylaşılmış. Ben de o çıplak resmi görünce tutamadım kendimi. Alkol aldım ve küfür ettim." ifadelerini kullandı.

1 haftadır paylaşım yapmadığını, adına fake hesaplar açıldığını ileri süren Güven, "Ama nedenini başında söyledim. Sadece benim küfürlerim ortaya çıkarılmış. İnanmayın bu hesaplara, hesaplar bize ait değil. Ben gerizekalı mıyım? Neden öyle bir paylaşım yapayım? Ben o kadar dengesiz bir insan mıyım? Ben niye kendimi sıkıntıya sokayım? Neden kendimi insanlara düşman edeyim? TikTok'ta yayınlar açtım doğru burada küfür ettim ama bunu bana yapanlara yaptım. Sizinki Allah da beni şeytan mı peydah etti kardeşim. "şeklinde konuştu.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK'nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlattı.

Öte yandan Güven sosyal medya hesabını kapattı.

Astrolog Meral Güven'in yeni hesabı olduğu iddia edilen başka bir hesaptan ise paylaşımlar yapıldı.

O paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Şahsım adına İlk ve son açıklamadır. Kendi şahsi yapmadığım paylaşımlar yüzünden üzerime iftira attınız benim adıma açılan fake hesaplar ile itibar suikasti yaptınız yetmedi ölmüş çocuğuma 7 sülaleme ağıza alınmayacak hakaretler ettiniz. yetmedi 80 yaşındaki bunak çıktı spor programında bana neler dedi. Dayanacak sabrım kalmadı.dün gece yaşanan şahsım adına küfürlü canlı yayınım siz Fenerbahçe taraftarı yüzünden beni doldurmanız yüzünden oldu. Pişmanım. Bu saatten sonra adıma açılan her türlü fake hesabı her türlü itibar suikastine adalet karşısında cevap vereceğim. Avukatım prof. Halil durmuş ile işbirliği yapmaktayım. Kamuoyuna duyurulur.

Aynı hesaptan "Ey Müslüman, edep nedir diye arar sorarsan bil ki edep, ancak her edepsizin edepsizliğine sabır ve tahammül etmektir." şeklinde bir paylaşım daha yapıldı.