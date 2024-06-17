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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu yıl 51 çeşit bitkinin tescil edildiğini bildirdi! 117 ülkeye tohum ihraç ediliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) enstitülerindeki yerli bitki ıslahı ve geliştirme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yumaklı, paylaşımında kullandığı görselde, ülkede kullanılan tohumların yüzde 97'sinin Türkiye'de üretildiğini ve 117 ülkeye tohum ihraç edildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 17:37 Güncelleme 17 Haziran 2024, 18:18
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu yıl 51 çeşit bitkinin tescil edildiğini bildirdi! 117 ülkeye tohum ihraç ediliyor

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yerli bitki ıslahı ve geliştirme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Bu yıl 51, toplamda ise 1004 bitki çeşidini tescil ederek geleceğimize değer kattık. Cömert Anadolu topraklarını yerli, milli ve sertifikalı bitkilerimizin tohumlarıyla buluşturmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) enstitülerindeki yerli bitki ıslahı ve geliştirme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Söz konusu çalışmalara TAGEM bünyesindeki laboratuvalarda devam edildiğini bildiren Yumaklı, "Bu yıl 51 toplamda ise 1004 bitki çeşidini tescil ederek geleceğimize değer kattık. Cömert Anadolu topraklarını yerli, milli ve sertifikalı bitkilerimizin tohumlarıyla buluşturmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, paylaşımında kullandığı görselde, ülkede kullanılan tohumların yüzde 97'sinin Türkiye'de üretildiğini ve 117 ülkeye tohum ihraç edildiğini bildirdi.

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