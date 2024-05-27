PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024, 20:34 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024, 20:50

İZLE I Astrolog Meral Güven gözaltına alındı! İşte o anlar...

Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını ileri süren ve haftalardır gündemde olan Astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından gelen yorumlara küfürlerle yanıt verdi. Önce "Oh canıma değsin, beter olun" paylaşımında bulunan Güven, açtığı canlı yayında skandal açıklamalarda bulundu.Taraftarların tepkisi üzerine sosyal medya hesabını kapatan Güven'den yeni bir paylaşım daha geldi. Öte yandan hakkında soruşturma başlatılan astrolog Meral Güven evinde gözaltına alındı. İşte o anlar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, astrolog Meral Güven'in, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı canlı yayına ilişkin harekete geçti. Başsavcılık, Güven'in yayındaki sözlerine ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı. Bu kapsamda polis tarafından adresinde gözaltına alınan Güven, emniyete götürüldü.

Hakkında adli işlem başlatılan Güven'in, "tehdit ve hakaret"ten iki olmak üzere, "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" ile "taksirle yaralama" suçlarından toplam 6 kaydı olduğu belirlendi.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü!
27.05.2024Pazartesi
İZLE I Dışişleri Bakanlığı'nda kritik görüşme! Güler ve Fidan bir araya geldi
27.05.2024Pazartesi
Astrolog Meral Güven'den yeni paylaşım! Skandal savunma
27.05.2024Pazartesi
Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde önemli açıklamalar
27.05.2024Pazartesi
Başıboş köpek sorunu için formül ne? Yeni yasa teklifi taslağında neler var? Hayvanlar uyutulacak mı? | Ötenazi detayı!
27.05.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Astrolog Meral Güven’den yeni paylaşım! Skandal savunma 00:53
Astrolog Meral Güven'den Skandal savunma
27.05.2024Pazartesi
Astrolog Meral Güven canlı yayında ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu 00:49
Herkes onu Astrolog sanıyordu, ''Küfürolog'' çıktı!
27.05.2024Pazartesi
Emekli Haziran maaşını ve ikramiyesini ne zaman alacak? SSK - Bağ- Kur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? 01:58
Emekli Haziran maaşını ve ikramiyesini ne zaman alacak?
27.05.2024Pazartesi
PENDİK’TE PARÇALANMIŞ CESET DEHŞETİ: 16 parçaya bölünmüş ve ayrı ayrı çöp konteynerlerine bırakılmış erkek cesedi bulundu! Detaylar kan donduruyor 00:48
Pendik'te dehşet! 16 Parçaya bölünmüş ve kafa derisi yüzülmüş erkek cesedi bulundu!
27.05.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA