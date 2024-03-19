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10 kilo verdiren Ramazan diyet listesi! 15 saat aç kalarak Ramazanda kilo vermenin sırrı ortaya çıktı

Ramazan ayı, oruç tutanlar için hem manevi bir deneyim hem de beslenme alışkanlıklarını değiştirmenin bir zamanıdır. Ancak sağlıklı bir şekilde oruç tutmak ve kilo almamak için dengeli bir diyet önemlidir. Uzmanlar, ramazan ayında sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü için bazı önerilerde bulunuyor.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 18:19 Güncelleme 19 Mart 2024, 18:19
10 kilo verdiren Ramazan diyet listesi! 15 saat aç kalarak Ramazanda kilo vermenin sırrı ortaya çıktı

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Gün boyu açlıkla geçen süreçte, iftar ve sahurda alınan besinlerin kaliteli ve dengeli olması önem taşır. İşte ramazanda sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü için bazı önemli öneriler...

RAMAZANDA 10 KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ!

SAHUR İÇİN

1 adet haşlanmış yumurta
3 dilim beyaz peynir
3-4 dilim tam buğday ekmeği
2 adet ceviz
Domates ve salatadan oluşan söğüş
1 bardak açık çay

İFTAR İÇİN (SEÇENEKLER)

Menü 1

1 kepçe mercimek çorbası
1-2 adet hurma
5 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği (örneğin zeytinyağlı bamya)
1 kase cacık
2 dilim ekmek
Salata

Menü 2

1-2 adet hurma
1 kepçe domates çorbası
5 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği (örneğin zeytinyağlı taze fasulye)
Yoğurtlu salata
2 dilim ufak pide
Salata

Menü 3

3 adet ızgara köfte
Közlenmiş sebze salatası
1 su bardağı naneli ayran
Salata (örneğin turp salatası)
2 dilim ekmek
Adaçayı veya yeşil çay (şişkinliği önlemek için)

Ara Öğünler

Yemekten yarım saat sonra çilek veya bir porsiyon sütlü tatlılar (haftada bir gün)
Yemekten bir saat sonra bir bardak şekersiz limonata veya ev yapımı armut kompostosu
Haftada 2 gün ev yapımı dondurma (2 top)

NOTLAR

-İftardan sonra mutlaka yürüyüş yapın.

-Sahurda su tüketmeyi ihmal etmeyin.

-İftar ve sahurda dengeli beslenmeye özen gösterin, sebze ve meyve tüketimine önem verin.

- Oruç tutan kişilerin sağlığına zarar verebilecek durumları göz önünde bulundurarak, özellikle tansiyon ve şeker hastalığı gibi durumlar için uygun beslenme programını takip edin veya bir sağlık uzmanına danışın.

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