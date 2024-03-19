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İftardan kalan pideleri sakın çöpe atmayın! Ev hanımları böyle değerlendiriyor

Ramazan ayı geldiğinde iftar ve sahur sofraları, bereketin ve paylaşmanın simgesi haline geliyor. Ancak sıklıkla karşılaşılan bir sorun da bayat ekmeklerin masalarda birikmesi oluyor. Artık bu sorunu çözmek için mükemmel bir tarif var! İşte artık pideleri değerlendirmenin en lezzetli yolu...

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 16:43 Güncelleme 19 Mart 2024, 16:43
İftardan kalan pideleri sakın çöpe atmayın! Ev hanımları böyle değerlendiriyor

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Usta şeflerin keşfettiği yeni bir formül ile bayat ekmekleri değerlendirmek mümkün hale geliyor. Pratik ve lezzet dolu bu tarif, Ramazan sofralarına hem ekonomik hem de lezzetli bir katkı sağlıyor.

MALZEMELER

1,5 ekmek veya pide (bayat)
1,5 su bardağı süt (300 ml)
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
2 adet yumurta
1 su bardağı beyaz peynir
Yarım demet maydanoz
Kaşar peyniri

YAPILIŞI

İlk olarak bayat ekmek veya pideleri küp küp doğrayın.
Bir karıştırma kabında yumurtaları, tuzu, kabartma tozunu, sıvı yağı ve sütü iyice çırpın.

Hazırladığınız sosun içine ezilmiş beyaz peyniri ve ince kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın.
Fırın tepsisini yağlayın ve içine sosladığınız ekmek parçalarını yayın.

Üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve tekrar soslanmış ekmek dilimlerini yerleştirin.
Ekmekleri düzeltip, üzerlerine bolca kaşar peyniri serpin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

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