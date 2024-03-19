İftardan kalan pideleri sakın çöpe atmayın! Ev hanımları böyle değerlendiriyor

Usta şeflerin keşfettiği yeni bir formül ile bayat ekmekleri değerlendirmek mümkün hale geliyor. Pratik ve lezzet dolu bu tarif, Ramazan sofralarına hem ekonomik hem de lezzetli bir katkı sağlıyor.
Usta şeflerin keşfettiği yeni bir formül ile bayat ekmekleri değerlendirmek mümkün hale geliyor. Pratik ve lezzet dolu bu tarif, Ramazan sofralarına hem ekonomik hem de lezzetli bir katkı sağlıyor.
MALZEMELER
1,5 ekmek veya pide (bayat)
1,5 su bardağı süt (300 ml)
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
2 adet yumurta
1 su bardağı beyaz peynir
Yarım demet maydanoz
Kaşar peyniri
YAPILIŞI
İlk olarak bayat ekmek veya pideleri küp küp doğrayın.
Bir karıştırma kabında yumurtaları, tuzu, kabartma tozunu, sıvı yağı ve sütü iyice çırpın.
Hazırladığınız sosun içine ezilmiş beyaz peyniri ve ince kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın.
Fırın tepsisini yağlayın ve içine sosladığınız ekmek parçalarını yayın.
Üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve tekrar soslanmış ekmek dilimlerini yerleştirin.
Ekmekleri düzeltip, üzerlerine bolca kaşar peyniri serpin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.