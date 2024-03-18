Sahurda 1 parça yiyenin ağzı kokmuyor! 13-14 saat ferah nefes için mutlaka bunu yapın

Değişen beslenme düzeni ve uzun süreli açlık, ağız kokusu gibi sorunları beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle, sağlıklı bir Ramazan geçirmek için ağız temizliğine özen göstermek gerekiyor.
Değişen beslenme düzeni ve uzun süreli açlık, ağız kokusu gibi sorunları beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle, sağlıklı bir Ramazan geçirmek için ağız temizliğine özen göstermek gerekiyor.
Uzmanlar, oruç tutarken ağız temizliğine özel bir önem verilmesi gerektiğini vurguluyor.
Sahurda dişlerin mutlaka fırçalanması, dilin temizlenmesi ve ağız gargaralarının kullanılması öneriliyor.
1 PARÇA NANE TÜKETMEK YETERLİ!
Ayrıca, sahurda tüketilen bir parça maydanoz ve nanenin sindirime yardımcı olduğu ve aynı zamanda nefesi de rahatlattığı belirtiliyor.