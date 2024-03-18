SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Sahurda 1 parça yiyenin ağzı kokmuyor! 13-14 saat ferah nefes için mutlaka bunu yapın

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte değişen beslenme alışkanlıkları ve uzun süreli açlık, ağız kokusu gibi sorunları da beraberinde getirebiliyor. Bu dönemde ağız ve diş sağlığına özen göstermek, sağlık açısından büyük önem taşıyor. İşte Ramazan ayında ağız kokusunu engelleyecek o besin...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 00:04 Güncelleme 19 Mart 2024, 00:04
Sahurda 1 parça yiyenin ağzı kokmuyor! 13-14 saat ferah nefes için mutlaka bunu yapın

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Değişen beslenme düzeni ve uzun süreli açlık, ağız kokusu gibi sorunları beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle, sağlıklı bir Ramazan geçirmek için ağız temizliğine özen göstermek gerekiyor.

Uzmanlar, oruç tutarken ağız temizliğine özel bir önem verilmesi gerektiğini vurguluyor.

Sahurda dişlerin mutlaka fırçalanması, dilin temizlenmesi ve ağız gargaralarının kullanılması öneriliyor.

1 PARÇA NANE TÜKETMEK YETERLİ!

Ayrıca, sahurda tüketilen bir parça maydanoz ve nanenin sindirime yardımcı olduğu ve aynı zamanda nefesi de rahatlattığı belirtiliyor.

1 ayda oruç tutarak -10 kg verin! Ramazan ayında KİLO ALMAYA SON! Oruç tutarken kilo verme yöntemleri nedir?1 ayda oruç tutarak -10 kg verin! Ramazan ayında KİLO ALMAYA SON! Oruç tutarken kilo verme yöntemleri nedir?
1 ayda oruç tutarak -10 kg verin! Ramazan ayında KİLO ALMAYA SON! Oruç tutarken kilo verme yöntemleri nedir?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan 4. Kolordu Komutanlığı’nda askerlerle iftar yaptı | Harekat sinyali: Teröristana izin vermeyeceğiz
Ekremci İsmail Saymaz patladı: Bir binayı almaya beceremeyen partiye iktidar verilir mi? | CHP’nin paradan kuleleri
İHH, Zekat Hesaplama Modülü yayında
Başkan Erdoğan, Atatürk Cumhuriyet Kulesi’nin açılışını gerçekleştirdi | CHP’nin paradan kulelerine tepki: Hayırdır ya ne iş bu!
CHP’de kara para büyük kavga! Tuncay Yılmaz ve binayı satan Ali Rıza Braka’nın ifadeleri ortaya çıktı | Canan Kaftancıoğlu ifade verecek
Trabzonspor’dan derbide çıkan olaylarla ilgili açıklamalar peş peşe geldi: Sizi unuttuğumuzu sanmayın, bizde kimsenin hesabı kalmaz
TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi! CHP- TİP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! Şantaj, tehdit ne ararsan var
Fenerbahçe’den Olağanüstü Genel Kurul kararı: Ligden çekilme gündemde! | Ali Koç’tan istifa kararı: Kulüpler Birliği Başkanlığı...
Marmaray İstasyonu’nda saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi Gülhan Karadereli yüzündeki 40 dikişle dehşet dolu anları anlattı
CHP’de Ekrem İmamoğlu tahakkümünü kıracak ’Özgür’leşme hamlesi! Özel ’buradayım’ dedi tarih verdi: Partinin yönetim mimarisi değişiyor
Çanakkale destanı 109 yaşında! Başkan Erdoğan’dan Şehitler Anıtı’nda önemli açıklamalar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Antalya’da şok! Tayyip Erdoğan’a oy var mı sorusuna vatandaşın verdiği cevap küplere bindirdi
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın trolü yakalandı! CHP’nin yüzlerce sayfalık ağı deşifre oldu! Servet dökmüşler
Kate Middleton’ı kim öldürdü? Prenses Diana’nın sırdaşı ‘kurban’ demişti! Kraliyet Ailesi’nden açıklama beklenirken yeni Galler Prensesi’nin bulunduğu iddia edildi
1 çocuk annesi Ebru Gündeş hamile mi? Apar topar Murat Özdemir ile evlenmişti! Reza Zarrab’la olan kızları Alara abla mı oluyor...
SON DAKİKA