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Elif Lam Mim Suresi Dinle - Elif Lam Mim Suresi Türkçe Anlamı Ve Faziletleri! Arapça Okunuşu

Elif Lam Mim Suresi- Bakara Suresi'nin başlangıcı olan bu kısım, Kuran-ı Kerim'in mesajının derinliğini ve Kuran'a inanmanın önemini vurgular. Kuran-ı Kerim, İslam dininin temel kitabıdır ve bu sure, Kuran'ın öğretilerine giriş niteliğindeki ayetleri içerir. Sureyi Türkçe olarak okuyabilirsiniz. Arapça bilmiyorsanız veya öğrenme süreci içerisinde iseniz sureleri Türkçe okuyabilirsiniz. Elif Lam Mim suresi, toplamda 286 ayetle Kuran-ı Kerim'in en uzun suresi olan Bakara suresinin 1 ile 5. ayetleri arasındaki ayetlerden oluşur.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 11:25 Güncelleme 05 Haziran 2024, 11:25
Elif Lam Mim Suresi Dinle - Elif Lam Mim Suresi Türkçe Anlamı Ve Faziletleri! Arapça Okunuşu

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Elif Lam Mim Suresi Dinle Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı Ve Faziletleri sayfamızda yer alıyor. Elif Lam Mim suresi, Kuran-ı Kerim'in en uzun suresi olan Bakara suresinin ilk 5 ayetidir. Elif Lam Mim suresi faziletleri son derece çok olan ve bütün İslam alimleri doğrultusundan araştırılmaya devam eden bir suredir. Kuran'ın önemi, Kuran-ı Kerim'e inanmanın önemi gibi ana hususları işler. Sureleri okumanın yanısıra anlamlarını da bilmek gereklidir. Yalnızca ezberden okunan kelimeler durumuna getirilmemesi gereken surelerin, ne husus taşıdığı ya da hangi nedenle okunduğu da bilinmelidir.

Elif Lam Mim Suresi Türkçesi

Sureyi Türkçe olarak okuyabilirsiniz. Arapça bilmiyorsanız veya öğrenme süreci içerisinde iseniz sureleri Türkçe okuyabilirsiniz. Elif Lam Mim suresi, toplamda 286 ayetle Kuran-ı Kerim'in en uzun suresi olan Bakara suresinin 1 ile 5. ayetleri arasındaki ayetlerden oluşur.

Elif Lam Mim Suresinin Türkçesi şu şekildedir:

Elif, lam mim.

Zalikel kitabu lareybe fihi. Hüdenlil müttekin.

ellezine yü'minune bil gaybi ve yukimunesselate ve mimma rezaknahüm yunfikun.

Vellezine yü'minune bima unzile ileyke ve ma unzile min kablike ve bil ahireti hüm yukinun.

ulaike ala hüden min rabbihim ve ulaike hüm-ül muflihun.

Elif Lam Mim Suresi Türkçe Meali

Sureleri okumanın yanında anlamlarını da bilmek gereklidir. Yalnızca ezberden okunan kelimeler haline getirilmemesi gereken surelerin, ne konu taşıdığı veya hangi amaçla okunduğu da bilinmelidir. Bakara suresinin ilk 5 ayeti olan Elif Lam Mim suresi, namazlarda da sıkça okunan bir suredir.

Elif Lam Mim suresinin Türkçe meali ise şöyledir:

Elif Lâm Mîm.

Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir

Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.

Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.

İşte onlar Rab'lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.

Elif Lam Mim Suresinin Konusu

Konu bakımından Elif Lam Mim suresi, Kuran'ın önemini irdeleyen bir suredir. Kuran'ın, Kuran-ı Kerim'in harflerinin ve cümlelerinin önemini anlatır.

Fatiha suresini takiben gelen Elif Lam Mim suresinin, doğru yolu bulanlar ve ondan sapanlar ile ilgili olduğu da belirtilir.

Elif Lam Mim Suresi Hakkında Hadis-i Şerifler

Peygamber efendimiz (s.a.v.) Elif Lam Mim suresini, şeytanı uzak tutan sureler arasında göstermiştir. Elif Lam Mim suresi ile ilgili olan Hadisler şunlardır:

• "Rasulullah (s.a.v): 'Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz! Muhakkak şeytan, içinde Bakara Suresi okunan evden kaçar!' buyurdu." (Müslim, Tirmizi)

• İki parlak sureyi, Bakara ile Âli İmrân surelerini okuyun. Çünkü bunlar kıyamet gününde iki gölgelik yahut iki kuş bölüğü gibi gelir, okuyucularını mahşerin sıcağından korurlar, onları müdafaa ederler. Bakara suresini okuyun. Ona sahip olmak bereket, onu terk etmek pişmanlıktır. Sihirbazlar onu elde etmeğe güç yetiremezler.

Elif Lam Mim Suresi Fazileti

Elif Lam Mim suresinin her türlü durumda okunması ve ezberlenmesi mümkündür. Elif Lam Mim Suresini okuyarak kendinize rahatlama sağlayabilirsiniz. Surenin faziletleri şu şekildedir:

• Rahatlama

• Eli açık yöneticiye sahip olma

• Pak ve temiz bir zihniyete sahip olma, doğru düşünebilme

• Sağlığa kavuşma, sağlıklı kalma

• Memuriyette veya işlerde yükselebilme

• Maddi sıkıntılardan kısa zaman içerisinde kurtulma

• Bereket ve bolluğa, ailenin berekete kavuşmasına

• Eş ile ve aile ile mutluluğa

• Talep ve dileklerin, çarelerin Allah tarafından dinleneceğine

• İyi şansa

• Gönül ilişkilerinin iyi olmasına

Bu durumların sağlanması için gönlünüzü Allah'a vererek Elif Lam Mim suresini okuyabilirsiniz.

Elif Lam Mim Suresi Arapça


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