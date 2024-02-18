Taha Suresi Dinle 39. Ayet - Taha Suresi Faziletleri - Taha Suresi Okunuşu Anlamı Konusu

Taha Suresi - Taha suresi, hadislerde geçtiği üzere meleklerin bile mest olmasını sağlar, hadislere göre Yasin ve Taha surelerini duyan melekler, "Bunların kendilerine gönderileceği ümmete ne mutlu, bunları taşıyan gönüllere ne mutlu, bunları okuyan dillere ne mutlu" demişlerdir.

Taha Suresinin Konusu

Sure, hem Musa ve Firavun'u, hem de Allah'ın İsrailoğulları'na bahşettiklerini, ama onların bu bahşedilenlere karşı yanlış duruşlarını ve sırt dönüşlerini anlatan bir suredir. Surenin devamında, Adem'in yaratılışı ve şeytan tarafından kandırılarak cennetten kovuluşu anlatılmaktadır.

Taha Suresi 39.Ayet

39. ayeti, surenin önemli ayetlerinden biridir. Taha suresinin Musa ve Firavun'u anlatan, her zor durumda okunabilecek 39.ayeti şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim.

Enıkzi fıhi fit tabuti fakzi fıhi fil yemmi fel yülkıhil yemnü bis sahıli ye'huzhü adüvvül lı ve adüvvül leh ve elkaytü aleyke mehabbetem minnı ve li tusnea ala aynı.

Taha Suresi Dinle

Taha Suresi 39. Ayet Meali

39. ayetin ne anlama geldiğini bilmek önemlidir. Yalnızca okuyarak geçmek ve ezberlemek değil, Allah'a dua ederken ve Kuran-ı Kerim'i tefsir ederken, okuyan herkes ne okuduğunu bilmeye çalışmalıdır. Taha suresinin Türkçe karşılığı şöyledir:

Onu (bebek Mûsâ'yı) sandığın içine koy ve denize (Nil'e) bırak ki, deniz onu kıyıya atsın da kendisini, hem bana düşman, hem de ona düşman olan birisi (Firavun) alsın. Sana da, ey Mûsâ, sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım.