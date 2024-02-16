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Aile.gov.tr adresinde başvuru formu: Süt parası ve doğum parası başvurusu e-devlet üzerinden nasıl yapılır?

Süt parası ve doğum parası, yeni ebeveynler için önemli maddi destekler sunar ve bu yardımların alınabilmesi için gerekli başvuru süreci aile.gov.tr ve e-devlet üzerinden detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Süt parası başvurusu için ilk adım, e-devlet sistemine giriş yapmaktır. Giriş yaptıktan sonra SGK sayfasına giderek "Süt Yardımı Başvurusu" bölümünü bulmalısınız. Alternatif olarak, e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Süt Yardımı Başvurusu" yazarak çıkan ilk sayfaya tıklayabilirsiniz. Bu sayfada belirtilen adımları takip ederek başvuru formunu doldurabilirsiniz. Bu rehberde, süt parası ve doğum parası başvurularının e-devlet üzerinden nasıl yapılacağı, başvuru adımları ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 15:05 Güncelleme 05 Haziran 2024, 15:20
Aile.gov.tr adresinde başvuru formu: Süt parası ve doğum parası başvurusu e-devlet üzerinden nasıl yapılır?

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Süt parası müracaatının uygulanabilmesi amacıyla ilk olarak e-devlet sistemine giriş yapılması ve sonrasında SGK sayfasına girilmesi gereklidir. SGK sayfasına girilmesinden sonra kişiler, "Süt Yardımı Başvurusu" sayfasını bulabilir ya da sisteme girişlerinin sonrasında arama kısmına "Süt Yardımı Başvurusu" aratarak karşılarına çıkan ilk sayfaya tıklamalılardır. Tıklamalarından sonra alakalı adımları izleyip doldurarak da müracaat yapabilirler.

Süt Parası Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Süt parası alabilmek isteyen vatandaşların bir dilekçe aratarak SGK il müdürlüklerine teslim etmeleri gereklidir. Bu dilekçe, "T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI, (Hangi sosyal emniyet il müdürlüğüne müracaat yapılacak ise onun adı) SGK İl Müdürlüğüne, (Hangi sosyal SGK merkezine müracaat yapılacak ise onun adı) SGK" yazılarak başlanır. Daha "...tarihinde doğan çocuğumdan ötürü tarafıma emzirme ödeneği verilmesini arz ederim." yazılarak anne doğrultusundan kendi isim ve soy ismi ve imzası ile birlikte doldurulur. Bundan sonra dilekçeye eklenmesi gereken veriler ise şöyledir:

• T.C. Kimlik No

• Sosyal Güvenlik Sicil No

• Adres

• Telefon numarası

PTT Doğum Parası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Doğum parası müracaatı yapılmasından sonra doğum ödeneğinin vatamndaşların ismine yatıp yatmadığını öğrenmek amacıyla PTT şubelerine gidilmesi ya da ALO 144 ya da ALO 183 hatları aranarak T.C. kimlik numarası ile birlikte sorgulama prosedürü yapılabilir. Hatlar üzerinden oluşturulan sorgulama ile birlikte ödeneğin verilip verilmediği sorgulaması yapılabilir.

Doğum Parası Almak İçin Ne Zaman Başvurulur?

Doğum parasının alınabilmesi amacıyla müracaat yapılmasının bir sınırı yoktur. Fakat doğum parası müracaatı yalnızca doğumu canlı olarak gerçekleşmiş çocuklar amacıyla yapılabilir. Bu amaçla doğumun gerçekleşmesinden sonra anne ya da baba ne vakit isterse müracaat yapabilir.

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