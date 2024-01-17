İstanbul’da ulaşım kabusu | Yolda kalan metrobüsler motoru yanan otobüsler... Arıza sayısı bir yılda yüzde 56,77 arttı! İşte arkası kesilmeyen İETT kazalarından bazıları...

OTOBÜS ARIZA SAYISI BİR YILDA YÜZDE 56,77 ARTTI Her geçen gün artan arızalar ve çözülemeyen toplu taşıma sorunu çığ gibi büyüyor. İBB'nin kendisinin hazırladığı İBB Denetim Komisyonu 2022 Yılı Denetim Raporu'nda da otobüslerin arıza sayısının 2021 yılına göre bir yılda yüzde 56,77 arttığı belirlenmişti.

99 KİŞİ YARALANMIŞTI

Yalnızca arızalarla değil, ölümlü otobüs ya da metrobüs kazaları ile karşı karşıya gelen vatandaşlar can korkusu da yaşıyor. 2024 yılının ilk haftasında meydana gelen o kazalardan birinde, İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen hafriyat kamyonuna çarptı.

Kazada İETT şoförü ve 8 yolcu yaralandı. İstanbul'un Avcılar ilçesi Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında 2022 yılında meydana gelen kazada ise iki metrobüs kafa kafaya çarpışmıştı. Yaşanan kazada 99 kişi yaralanmıştı.