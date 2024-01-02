2024’te de adet bozulmadı | İETT otobüsü önce önündeki araca ardından duvara tosladı! Bölgede son durum ne? Yaralı var mı?

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinden bu yana İstanbullunun yüzü özellikle ulaşımdan gülmedi. Hemen hemen her gün İETT'de yeni bir arıza ya da kaza haberleri geliyor.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinden bu yana İstanbullunun yüzü özellikle ulaşımdan gülmedi. Hemen hemen her gün İETT'de yeni bir arıza ya da kaza haberleri geliyor.
Yeni yılda ise adet yine şaşmadı.
Kaza, saat 16.45 sıralarında, Beşiktaş Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde meydana geldi.
ÖNCE ÖNÜNDEKİ ARACA ARDINDAN DUVARA TOSLADI
İddiaya göre; DT2 hattının İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaymaya başladı. Manevra yapan otobüs şoförü önce önündeki panelvan araca çarptı.
Daha sonra yol kenarındaki duvara vurarak durabildi.
YARALI VATANDAŞLAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada, yaralanan otobüsteki yolcular, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan otobüsün yolu tamamen kapatmasıyla caddedeki trafik akışı durdu. Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.