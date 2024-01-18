İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek? Alper Gezeravcı uzay yolculuğu ertelendi mi, neden ertelendi?

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3), mürettebatın uzay yolcuğu ertelendi. Bu durumun ardından en sık aratılanlar arasında uzay yolcuğu neden ertelendi sorusu yer alıyor. Peki, Alper Gezeravcı ne zaman uzaya çıkacak? İşte detaylar...
UZAY YOLCULUĞU NEDEN ERTELENDİ, NE ZAMAN GERÇEKLEŞEK?
01.11'de olması beklenen Türkiye'nin uzay yolculuğunun ertelenmenin nedeni kapsülün iniş paraşütlerindeki hata olarak tespit edildi.
Fırlatma yarın (18 Ocak'ı 19'una bağlayan gece) saat 00.50'ye ertelendi.
Yolculuk SpaceX firmasının Falcon 9 roketiyle gerçekleşecekti. Uçuşu gerçekleştirecek astronotların arasında Türk astronot Alper Gezeravcı da var. Hava durumu açısından en iyi şartların yarın 00.50'de olacağı öngörüldü.