SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek? Alper Gezeravcı uzay yolculuğu ertelendi mi, neden ertelendi?

Astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ertelendi. Bu nedenle konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. Peki İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek? İşte Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkacağı tarih...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 09:23 Güncelleme 18 Ocak 2024, 09:23
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek? Alper Gezeravcı uzay yolculuğu ertelendi mi, neden ertelendi?

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3), mürettebatın uzay yolcuğu ertelendi. Bu durumun ardından en sık aratılanlar arasında uzay yolcuğu neden ertelendi sorusu yer alıyor. Peki, Alper Gezeravcı ne zaman uzaya çıkacak? İşte detaylar...

UZAY YOLCULUĞU NEDEN ERTELENDİ, NE ZAMAN GERÇEKLEŞEK?

01.11'de olması beklenen Türkiye'nin uzay yolculuğunun ertelenmenin nedeni kapsülün iniş paraşütlerindeki hata olarak tespit edildi.

Fırlatma yarın (18 Ocak'ı 19'una bağlayan gece) saat 00.50'ye ertelendi.

Yolculuk SpaceX firmasının Falcon 9 roketiyle gerçekleşecekti. Uçuşu gerçekleştirecek astronotların arasında Türk astronot Alper Gezeravcı da var. Hava durumu açısından en iyi şartların yarın 00.50'de olacağı öngörüldü.

BAKAN KACIR'DAN AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz."

SPACE X'DEN İLK AÇIKLAMA

SpaceX'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun üyesi olduğu ve yarına ertelenen Ax-3 misyonunun, fırlatma öncesi son kontrollerinin tamamlanacağı bildirildi.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
AK Parti 48 ilin adayını bugün açıklayacak! Gözler Başkan Erdoğan’da: Ankara ve İzmir’de kimler aday olacak?
Önce Öcalan ve kayyum sonra at pazarlığı! DEM’den CHP’ye ’destek verdiğimiz her ilde 1 ilçe’ şartı... İstanbul’da iki nokta istediler
Gaziantep BŞB
SON DAKİKA