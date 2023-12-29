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İstanbul'da çile dolu bir gün | Metrobüs yolundaki çalışma E5 kara yolunu kilitledi! Haramidere'de ise metrobüsün tekerleğinden dumanlar yükseldi

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği 2019 yılından beri 'sözde hizmet' büyük tepki çekiyor. CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ulaşım araçlarına bakım ve onarım yapmaması, vatandaşları adeta her gün çileye sürüklüyor. Metrobüs yolundaki köprü ayağı çalışması E5 kara yolunu kilitledi. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, 1 saat gecikmeli gitti. Kriz sadece bununla da kalmadı. Beylikdüzü'nden Zincirlikuyu yönüne seyreden bir metrobüsün Haramidere durağına geldiği sırada tekerleklerinden dumanlar yükseldi. İşte İETT'de çile dolu bir gün...

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 15:34 Güncelleme 29 Aralık 2023, 15:58
İstanbul’da çile dolu bir gün | Metrobüs yolundaki çalışma E5 kara yolunu kilitledi! Haramidere’de ise metrobüsün tekerleğinden dumanlar yükseldi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinden bu yana İstanbullunun yüzü özellikle ulaşımdan gülmedi. Hemen hemen her gün İETT'de yeni bir arıza ya da kaza haberleri geliyor.

Bugün ise adet şaşmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince E-5 kara yolu Sefaköy metrobüs durağına yapımına başlanan köprünün üst tablası vinç yardımıyla bu sabah saatlerinde yerine yerleştirilmek için getirildi. Üst tablanın konulacağı ayağın ise metrobüs yolu üzerinde olması dikkat çekti.

Bu işlem için sabahın erken saatlerinden itibaren yolun Edirne istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım yan yol üzerinden sağlandı.

Yaşanan bu durum nedeniyle E-5 kara yolunda yoğun trafik meydana geldi. Öte yandan çalışma nedeniyle tek şeride düşürülen metrobüs yolunda da uzun kuyruklar oluştu.

1 AYDIR ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYORDU
Metrobüs durağının yapım çalışmaları çerçevesinde bölgede yaklaşık 1 aydır devam eden çalışmalara vatandaşlar ve sürücüler tepki gösterdi. Bölgede çalışmalar nedeniyle yaşanan yoğunluk ise dron ile havadan görüntülendi.
1 buçuk saat trafikte kaldığını söyleyen bir vatandaş, "Yaklaşık 1 buçuk saattir buradayız. Bu nasıl bir şeydir. Niye bu kadar insana eziyet ediyorlar ki" diyerek tepki gösterdi.

Avcılar'a gitmek için trafikte kalan başka bir vatandaş ise "Sadece Yenibosna'dan buraya 1 buçuk saatte geldim. Avcılar'a gideceğim" dedi.
Öte yandan üst geçit çalışmaları nedeniyle E5 kara yolunu ve metrobüs hattını kullanan vatandaşlar sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle 1 saatlik gecikme yaşadı.

TEKERLEKLERİNDEN DUMAN YÜKSELDİ
Öte yandan sabah saatlerinde vatandaşın çektiği çileye bir yenisi daha eklendi. Beylikdüzü'nden Zincirlikuyu yönüne seyreden bir metrobüsün Haramidere durağına geldiği sırada tekerleklerinden dumanlar yükseldi.

METROBÜSÜ BOŞ YERE ÇEKTİLER
Durakta yolcuları tahliye edilen metrobüs, arızalandığı anlaşılınca durağın yakınında bulunan boş alana alındı. Durakta, bekleyen yolcular nedeniyle yoğunluk oluştu.

BİRİ GİTTİ DİĞERİ GELDİ
Bu sırada durağa yeni giriş yapan başka bir metrobüsün tekerleklerinden de dumanlar yükseldiği görüldü. Duraktan yolcu alan bu metrobüs ise seferine devam etti.

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