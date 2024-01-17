Önce adını sonra ’Kalbime Gömerim O Zaman’ şarkısını çalmıştı! İki Gökçe Kırgız arasındaki hukuk savaşında karar çıktı

Davalı Gökçe Kırgız Taner ise duruşmaya katılmadı. Davacı Gökçe Kırgız'ın avukatı Melik Döngelci, "Müvekkilimizin marka ve isim hakkı karşı tarafça izinsiz kullanılmıştır" diyerek davanın kabulünü ve karşı tarafın yazılı olarak özür dilemesini talep etti. Davalı Gökçe Kırgız Taner'in avukatı ise müvekkilinin evlendikten sonra Gökçe Kırgız Taner olarak ismini kullanamaya başladığını, müzik dünyasında kesintisiz olarak yer almadığını vurgulayarak davanın reddini talep etti.

KARAR ÇIKTI

Araştırılacak başka bir husus olmadığını belirten mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, 'Gökçe Kırgız' markasının davalı Gökçe Kırgız Taner (eski adıyla Merve Doğan) tarafından kullanımının durdurulmasına, davacı Gökçe Kırgız'ın tazminat talebinin kısmen kabulüne karar verdi.

Mahkeme, 70 bin 485 lira maddi, 75 bin lira manevi tazminatın, ayrıca bin lira da itibar tazminatının davacıya ödenmesine karar verdi. Böylece toplamda kendisine 146 bin 485 lira tazminat ödenecek olan davacı tarafın, davalının yazılı olarak özür dilemesi talebinin ise reddine karar verildi.

"KAZANDIK, MUTLUYUZ"

Duruşma sonrasında basın mensuplarının soruları üzerine Gökçe Kırgız Durukan, "Çok şükür kazandık haklı mücadelemizi. Zaten böyle olmasını ümit ediyorduk. Kazandık mutluyuz" dedi. Durukan'ın avukatı Melik Döngelci, davanın kısmen kabulüne kısmen de reddine karar verildiğini ve Gökçe Kırgız isminin sadece Gökçe Kırgız Durukan tarafından kullanılmasına, talep ettikleri tazminat taleplerinin de kabulüne karar verildiğini belirtti. Durukan, davanın emsal olduğunu da söyleyerek "Şükür adaletin işlediğine şahit olduk" dedi.