Avcılar'da 2 metrobüsün kafa kafa çarpışması sonucu 99 kişi yaralandı! Kaza ve arıza sayısı 158 bin 686’ya çıktı

CHP'li İBB yönetimi, İETT'nin bakım, onarım ve alım ihalelerini CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verdi. Otobüs ve metrobüslerde arıza. kaza ve yangınların ardı arkası kesilmedi. Yeni bir can pazarı Avcılar'da yaşandı. Direksiyon kontrolünü kaybeden metrobüs şoförlerinden biri, karşı şeride geçerek karşı yönden gelen metrobüs ile kafa kafaya çarpıştı. Arkalarındaki araçlarda metrobüslere çarptı. 99 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs yolu kapanırken, E-5 karayolunda da yoğunluk oluştu. Ekipler oluşan trafik yüzünden olay yerine ulaşmakta zorlandı. Ambulanslara taşınan yaralılar hastanelere kaldırıldı.