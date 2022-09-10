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    Avcılar'da 2 metrobüsün kafa kafa çarpışması sonucu 99 kişi yaralandı! Kaza ve arıza sayısı 158 bin 686’ya çıktı

    2 metrobüs kafa kafaya çarpıştı. 99 kişi yaralandı. Seferler iptal olurken, vatandaşlar yollarda kaldı. CHP’li İBB’nin yandaş şirkete verdiği bakım ve onarım ihalesinden sonra yaşanan kaza ve arıza sayısı 158 bin 686’ya çıktı

    158 bin 686. kabus

    CHP'li İBB yönetimi, İETT'nin bakım, onarım ve alım ihalelerini CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verdi. Otobüs ve metrobüslerde arıza. kaza ve yangınların ardı arkası kesilmedi. Yeni bir can pazarı Avcılar'da yaşandı. Direksiyon kontrolünü kaybeden metrobüs şoförlerinden biri, karşı şeride geçerek karşı yönden gelen metrobüs ile kafa kafaya çarpıştı. Arkalarındaki araçlarda metrobüslere çarptı. 99 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs yolu kapanırken, E-5 karayolunda da yoğunluk oluştu. Ekipler oluşan trafik yüzünden olay yerine ulaşmakta zorlandı. Ambulanslara taşınan yaralılar hastanelere kaldırıldı.


    YOLLAR İNSAN SELİ
    Kazanın ardından diğer metrobüsler de yollarda kaldı. Vatandaşlar araçlardan inip saatlerce yürüyerek evlerine ulaştı.

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    Faciadan saatler sonra ortaya çıktı!
    Haberler Güncel Avcılar'da 2 metrobüsün kafa kafa çarpışması sonucu 99 kişi yaralandı! Kaza ve arıza sayısı 158 bin 686’ya çıktı
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