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Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile adım adım Tesbih namazı kılınışı!

Üç aylar, İslam inancında manevi huzura ve derinliğe ulaşmanın en verimli zamanlarından biri olarak kabul edilir. Bu dönemde namaz ibadetinin önemi daha da artar. Özellikle, ömür boyunca en az bir kez kılınması tavsiye edilen Tesbih Namazı, bu kutsal aylarda daha da fazla tercih edilir. 11 Ocak Perşembe günü idrak edilecek olan Regaip Kandili'nde de tesbih namazının kılınması önerilir. Peki, Regaip Kandili Tesbih namazı kılınır mı? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazında hangi dualar ve sureler okunur? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 19:30 Güncelleme 11 Ocak 2024, 19:30
Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile adım adım Tesbih namazı kılınışı!

Tesbih Namazı, kılınışındaki tesbihler sayesinde, müminin Allah'ı zikretmesine, O'nun büyüklüğünü anmasına ve günahlardan arınmasına yardımcı olur. Bu namazın özellikle kutsal gün ve gecelerde kılınması, bu günlerin manevi atmosferini daha da zenginleştirmekte ve kişinin ruhaniyatına katkıda bulunmaktadır. Regaip Kandili, İslam dünyası için manevi bir öneme sahip olan özel gecelerden biridir. Bu mübarek gecede, ibadetlerin ve duaların arttığı bir atmosfer hakimdir. Regaip Kandili'nde gerçekleştirilen ibadetler, manevi huzur ve yakınlaşmayı simgeler. Bu özel gecede Tesbih namazı kılınması da dini açıdan önemli bir ibadet şekli olarak kabul edilir. Regaip Kandili'nde Tesbih namazı kılınması bu mübarek gecenin maneviyatını artırır. Tesbih namazı, kılınması tavsiye edilen bir ibadettir ve özellikle kandil gecelerinde tercih edilir. Peki, Regaip Kandili Tesbih namazı kılınır mı? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazında hangi dualar ve sureler okunur? İşte detaylar...

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Regaip Kandili namazı evde kılınır mı? Regaip Kandili namazı yatsıdan sonra kılınır mı? 11 Ocak 2024 Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta?
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REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2024?

Regaip Kandili, İslam takvimine göre Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelir. 3 ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili bu yıl 11 Ocak 2024 tarihinde idrak edilecek.

REGAİP KANDİLİ'NDE TESBİH NAMAZI KILINIR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilen bilgiye göre;

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş (Buhârî, Savm, 6 [1901]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 175 [760]; Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 4/420 [6676]), kendisi de bizzat değerlendirmiştir (Tirmizî, Savm, 39 [739]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1389]; bk. Nevevî, el-Mecmû', 5/42-43). Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın on beşinci gecesi (yani berat gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen'…" (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bk. Tirmizî, Savm, 39 [739]) buyurmuştur.

TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT, NASIL KILINIR? İŞTE OKUNACAK DUALAR...

Bazı hadis kitaplarında tesbih namazının tarifine dair rivâyetler vardır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a (r.a.) "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14 [1297]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 190 [1387]).

Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur.

İkinci rek'ata kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rek'atlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/27). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbîhât yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, 361).

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